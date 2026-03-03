Simeone, una de cal y otra de arena contra el Barcelona

Es el Atlético un equipo de extremos. De subir y bajar de las nubes que reza el himno de Sabina. En la ida de semifinales subieron tanto que golearon al Barcelona y este martes deben evitar bajar para agarrar la final de Copa, la primera desde 2013. Trece años son demasiados para un equipo que se siente copero, pero no lo traduce en metales. Sus resacas han sido de eliminatorias. Y las pesadillas de Simeone color azulgrana del Barcelona, su bestia negra en general y en Copa del Rey en particular.

Contra ningún equipo ha perdido más -un 56%- desde que llegara al banquillo rojiblanco en diciembre de 2011. En Copa, los caminos de Simeone y el Barcelona se han juntado en tres ocasiones y todas se han teñido de azulgrana. En cuartos de final del curso 2014-2015 y en semifinales de las temporadas 2016-2017 y 2024-2025. No obstante, Simeone también ha vivido ante el Barcelona grandes alegrías. Ganó la Liga de 2014 en el Camp Nou y tanto ese mismo año como en 2016 eliminó a los azulgranas en Champions.

Además, del 4-0 de esta campaña en el Metropolitano. El dato está a su favor. En toda la historia de la Copa del Rey únicamente se ha remontado una vez una desventaja de cuatro goles y Simeone nunca ha perdido por una diferencia mayor de cuatro goles. El Cholo no podrá contar con Barrios para la vuelta en Barcelona, pero sí con el resto de efectivos. Griezmann volverá a ser titular en un equipo al que Simeone le ha transmitido por donde pasa su plan.

La hoja de ruta de Simeone para congelar al Barcelona

Al Camp Nou llegan ahora los de Simeone con las ideas claras. Marcar para evitar la remontada con la que sueña el Barcelona. El colchón es amplio, cuatro goles, pero por la cabeza de Simeone pasa ver puerta en Barcelona. Marcar para forzar a los azulgranas a anotar cinco goles, un imposible, algo que nunca ha sucedido en la ‘Era Simeone’. La consigna durante el último entrenamiento del Atlético previo a la final fue clara. Marcar un gol para rebajar el ambiente inflamable del Camp Nou.

«Vamos a por el gol». Así ha arengado a sus jugadores, especialmente para Griezmann y Julián Álvarez, los hombres gol para la vuelta en el Camp Nou. Ello no hace que el Atlético no juegue durante el partido administrando la amplia ventaja, sobre todo, cuando el reloj vaya agotando su vida. Simeone no podrán contar con Barrios, principal baja para el Atlético, aunque es posible que viaje junto al resto de su equipo