El plan de Simeone para impedir la remontada del Barcelona: «Vamos a por el gol»

Es el Atlético un equipo de extremos. De subir y bajar de las nubes que reza el himno de Sabina. En la ida de semifinales subieron tanto que golearon al Barcelona y este martes deben evitar bajar para agarrar la final de Copa, la primera desde 2013. Trece años son demasiados para un equipo, el de Simeone, que se siente copero, pero no lo traduce en metales. Sus resacas han sido de eliminatorias.

Al Camp Nou llegan ahora los de Simeone con las ideas claras. Marcar para evitar la remontada con la que sueña el Barcelona. El colchón es amplio, cuatro goles, pero por la cabeza de Simeone pasa ver puerta en Barcelona. Marcar para forzar a los azulgranas a anotar cinco goles, un imposible, algo que nunca ha sucedido en la ‘Era Simeone’. La consigna durante el último entrenamiento del Atlético previo a la final fue clara. Marcar un gol para rebajar el ambiente inflamable del Camp Nou.

«Vamos a por el gol». Así ha arengado a sus jugadores, especialmente para Griezmann y Julián Álvarez, los hombres gol para la vuelta en el Camp Nou. Ello no hace que el Atlético no juegue durante el partido administrando la amplia ventaja, sobre todo, cuando el reloj vaya agotando su vida. Simeone no podrán contar con Barrios, principal baja para el Atlético, aunque es posible que viaje junto al resto de su equipo.

La hoja de ruta de Simeone con Barrios

La idea era que Barrios pudiera tener minutos para la vuelta de semifinales, pero su recuperación no ha sido directamente proporcional a las hipótesis planteadas. Todavía no ha pisado el terreno de juego con el grupo. Se ejercita para llegar al partido de Champions contra el Tottenham. No obstante, sus dolencias no le impedirían viajar a Barcelona. Es probable que entre la convocatoria y viaje con el equipo e incluso que esté en el banquillo por si una situación extrema reclama su presencia.

Sin embargo, la idea principal es que viaje y no tenga minutos. Simeone no puede contar con Barrios para el duelo entre Atlético y Barcelona, pero sí con Nico, que ha vuelto a ejercitarse junto al resto de sus compañeros ya recuperado de su lesión. Se espera que el once del Cholo cuente con los que no fueron titulares ante el Oviedo. Eso pasa por Llorente, Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Griezmann. El argentino llega al partido liberado tras ver puerta en el último encuentro y el francés con su futuro en el aire.