Chris Sanders vuelve a Disney: dirigirá el live action de ‘Lilo & Stitch 2’ tras el éxito de ‘Robot salvaje’

Casi un cuarto de siglo después, el cineasta Chris Sanders regresa a la casa del ratón para afrontar la dirección del live action de Lilo & Stitch 2. El norteamericano fue el responsable de la cinta de animación original, la cual fue su ópera prima (codirigida con Dean Deblois). Sin embargo, fue entonces cuando Sanders dio el salto a la competencia directa: DreamWorks. Estudio en el que desarrollaría sus mejores trabajos, hasta firmar en 2024 la maravillosa Robot salvaje. Ahora, según varios medios especializados, el realizador volverá a ponerse tras las cámaras para retratar el seguimiento del pequeño extraterrestre azulado.

Parece extraño que, tras el éxito mundial de la primera parte, la cual recaudó más de 1.000 millones de dólares en todo el mundo, el estudio haya decidido no seguir contando con Dean Fleischer-Camp en la silla de director. Pero teniendo en cuenta el peso de Sanders en la industria y en la compañía, su presencia le otorga a la secuela una ambición todavía mayor para Lilo & Stitch 2. Sobre todo, teniendo en cuenta que Fleischer-Camp venía de debutar cuatro años antes con la cinta independiente Marcel, la concha con zapatos.

Chris Sanders regresa tras el éxito de ‘Robot salvaje’

No será, no obstante, la primera incursión de Sanders en el terreno del live action. El autor dio el salto al terreno de la acción real en 2020 con La llamada de lo salvaje, la adaptación de la novela de Jack London. La noticia, original de THR, encaja con la información de principios de marzo que confirmaba que el guionista y animador no estaría en la secuela de Robot salvaje, titulada The Wild Robot Escapes.

Cabe señalar que Sanders no estuvo desvinculado del remake liderado por Fleischer-Camp. Participó como guionista y volvió a ofrecer su voz para el particular tono comunicativo de la criatura conocida como el Experimento 626.

Jonathan Eirich regresará como productor y se espera que el rodaje de Lilo & Stich 2 comience a finales del 2026. En principio, la continuación está programada para llegar a los cines en 2028.

‘Lilo & Stich 2’ será una historia completamente nueva

A diferencia de su antecesora, Lilo & Stitch 2 no calcará a su homóloga animada. Disney confirmó que la continuación sería una historia completamente nueva. Aunque no ha revelado todavía detalles de la trama. Eso sí, con la vuelta del director original podemos tener por seguro que la secuela respetará la esencia emocional y el humor gamberro tan característico de la cinta primigenia.

En su estrategia de «remakes reales», mucho antes que esta, la major californiana estrenará este verano el live action de Vaiana (10 de julio). Y en el futuro, visto el triunfo generalizado de la tendencia, desarrollará también adaptaciones de carne y hueso de Enredados y Hércules, entre otras.

¿Logrará Lilo & Stitch 2 ser un taquillazo a la altura de la original?