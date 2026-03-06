La mejor película de animación de la década tendrá una secuela: ya es un clásico de culto

Hollywood vive una época creativa compleja. Nunca antes en la historia, la meca del cine había estado tan supeditada a la explotación comercial de sus propiedades intelectuales. Las sagas y franquicias siempre han estado ahí, pero en la actualidad el poco riesgo autoral que queda dentro de la burbuja comercial parece volar sin rumbo. Y en algún momento estallará del todo. Ahora, ese asidero financiero llamado secuela tiene un nuevo capítulo para los espectadores: Universal Pictures ha hecho oficial la continuación de Robot salvaje (2024).

Producida por DreamWorks, la ambición de la cinta dirigida por Chris Sanders era absoluta de cara a la alfombra roja de su edición. A pesar del éxito taquillero de Del revés 2, la aventura naturalista del estudio de Shrek (2001) era una de las grandes favoritas para llevarse la estatuilla dorada en la categoría animada. Sin embargo, la gloria recayó en Flow, la película letona dirigida por Gints Zilbalodis. Robot salvaje optaba además a las categorías de mejor banda sonora y mejor sonido. Nada, se fue con el contador a cero. Aunque en lo que se refiere al estricto valor artístico, este filme con ecos de Hayao Miyazaki consiguió la victoria popular de ser para muchos, el mejor largometraje animado de la década. Eso sí, casi en calidad de obra de culto, pues recaudó 334 millones de dólares. Cifras suficientes para su presupuesto de 75 millones, pero realmente inferiores a la mayoría de producciones de este tipo. Por eso en parte, desde la major confían en que una secuela de Robot salvaje haga crecer esos números expandiendo el universo creado por el libro homónimo de Peter Brown.

La secuela es oficial: ‘Robot salvaje 2’

Más allá de la apreciación de los espectadores y de la respuesta fervientemente positiva de la crítica, la secuela de Robot salvaje era previsible desde la concepción primigenia del material de Brown. Pues tras esta trama, existen dos secuelas posteriores que conforman una trilogía; El escape de la robot salvaje y La misión de la robot salvaje.

El seguimiento adaptará el segundo relato, donde Roz y Picobrillo huyen de la granja artificial en la que el primero permanece recluido. Universal no ha puesto una fecha fija para su estreno ni se ha confirmado el regreso de voces originales como la de Lupita Nyon’o, Kit Connor o Pedro Pascal. Lo lógico sería pensar en una ventana de exhibición prevista para por lo menos, 2028.

Chris Sanders abandona la dirección

Sanders, responsable de otras cintas como Cómo entrenar a tu dragón o Lilo y Stitch, no volverá a la dirección. Si que cumplirá en cambio, el puesto de adaptar personalmente el guion de la segunda obra de Brown. Desde ScreenRant, aseguran que Troy Quane (Nimona) y Heidi Jo Gilbert serán los nuevos directores de El escape de la Robot salvaje.

Robot salvaje está disponible bajo suscripción en SkyShowtime y Movistar Plus (ficción total).