Mascletás de las Fallas de Valencia 2026: calendario, horarios y fechas

Este domingo 1 de marzo se celebra la primera mascletá en las Fallas de Valencia 2026. A las 14.00 horas en la plaza del Ayuntamiento se celebrará el primer espectáculo pirotécnico que, como suele ser habitual en estas fiestas, se celebrará cada día en el mismo lugar y hora hasta el próximo jueves 19 de marzo, cuando se ponga punto y final a las Fallas de Valencia 2026 con la Cremá. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el calendario de las mascletás de las Fallas de Valencia 2026.

Después de que la Crida diera pistoletazo de salida a las Fallas de Valencia 2026, este 1 de marzo se pueden dar por inauguradas las Fallas con la primera mascletá que se celebrará este domingo en la plaza del Ayuntamiento. Así que, a partir de ahí, todos los días a las 14.00 horas se celebrará este acto, que será uno de los puntos álgidos de las Fallas de Valencia 2026. Desde el 1 de marzo hasta el próximo 19 de marzo se reunirán cientos de miles de valencianos y turistas en este espectáculo pirotécnico.

La primera mascletá de las Fallas de Valencia 2026 correrá a cargo de la pirotécnica Peñarroja, que realizará un espectáculo denominado ‘Un, dos, tres’. El acto emotivo de estas Fallas tendrá lugar el lunes 2 de marzo cuando la mascletá la llevará a cabo la pirotécnica de Hermanos Sirvent con el espectáculo ‘Va por ti, maestro’, que se realizará en homenaje a Pedro Luis Sirvent, que falleció en 2025 en un accidente pirotécnico.

Calendario de mascletás en las Fallas de Valencia 2026

Las mascletás de las Fallas de Valencia 2026 se celebrarán entre el domingo 1 y el jueves 19 de marzo en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Durante estos días, diferentes pirotécnicas llevarán a cabo el espectáculo que será uno de los principales en estas fiestas. Este es el calendario de mascletás en las Fallas de Valencia 2026:

Domingo 1 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la plaza del Ayuntamiento – Pirotecnia Peñarroja.

Lunes 2 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la plaza del Ayuntamiento – Pirotecnia Hermanos Sirvent.

Martes 3 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la plaza del Ayuntamiento – Pirotecnia Alto Palancia.

Miércoles 4 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la plaza del Ayuntamiento – Pirotecnia Dragón.

Jueves 5 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la plaza del Ayuntamiento – Pirotecnia Zaragozana.

Viernes 6 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la plaza del Ayuntamiento – Pirotecnia Pibierzo.

Sábado 7 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la plaza del Ayuntamiento – Pirotecnia Nadal Martí.

Domingo 8 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la plaza del Ayuntamiento – Pirotecnia Martí.

Lunes 9 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la plaza del Ayuntamiento – Pirotecnia Turís.

Martes 10 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la plaza del Ayuntamiento – Pirotecnia Crespo.

Miércoles 11 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la plaza del Ayuntamiento – Pirotecnia Tomás.

Jueves 12 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la plaza del Ayuntamiento – Pirotecnia Alpujarreña.

Viernes 13 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la plaza del Ayuntamiento – Pirotecnia Vulcano.

Sábado 14 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la plaza del Ayuntamiento – Pirotecnia Aitana.

Domingo 15 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la plaza del Ayuntamiento – Pirotecnia Valenciana.

Lunes 16 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la plaza del Ayuntamiento – Pirotecnia Tamarit.

Martes 17 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la plaza del Ayuntamiento – Pirotecnia del Mediterráneo.

Miércoles 18 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la plaza del Ayuntamiento – Pirotecnia Caballer FX.

Jueves 19 de marzo