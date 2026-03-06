La Reina Letizia será la presidenta de honor de la quinta edición del Festival Paco de Lucía Mallorca

La Reina Letizia ha aceptado ostentar la presidencia de honor de la quinta edición del Festival Paco de Lucía Mallorca, que arrancará el próximo 13 de marzo en el Teatre Principal de Palma.

Lo ha anunciado este viernes el regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, durante el acto de presentación del cartel de esta edición del festival en la feria ARCOmadrid.

El evento se inaugurará el viernes de la semana que viene en el Teatre Principal de Palma con una gala que protagonizarán las artistas María Terremoto y Mala Rodríguez.

En la inauguración también se entregará la Beca de Jóvenes Talentos a la bailarina mallorquina Alicia Gibert, que este verano realizará un período de formación en el Berklee College of Music de Boston.

El programa, que se extenderá a lo largo de todo el año, acogerá actuaciones de otros artistas como La Tania, Mercedes Luján, Rancapino Chico o Queralt Lahoz y una gala especial de Navidad de la mano de Las Migas. El Ayuntamiento dará a conocer otras propuestas culturales a medida que avance la programación.

El cartel de esta edición del Festival Paco de Lucía es obra del artista pictórico Francesc Rosselló, cuyas creaciones se caracterizan por la exploración de escenas de la vida cotidiana. Se trata de uno de los creadores emergentes de su generación, siendo autor de una destacable obra pictórica caracterizada por la exploración de escenas de la vida cotidiana desde una mirada íntima y contemporánea.

Impulsado por la Fundación Paco de Lucía, este festival está dedicado a la memoria de un artista profundamente vinculado a Mallorca. De hecho, Francisco Gustavo Sánchez Gómez, nombre real de Paco de Lucía, situó en la isla su casa y estudio, encontrando en su nuevo entorno la calma y la inspiración que buscaba en la etapa final de

Bonet ha indicado que el festival «constituye una de las columnas vertebrales de la oferta cultural» de Palma y se ha mostrado orgulloso de que la ciudad pueda acoger «una cita sumamente prestigiosa a nivel internacional».