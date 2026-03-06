CAEB acerca al tejido empresarial de Baleares el decreto de proyectos estratégicos

La sede de la CAEB ha acogido este viernes la jornada Nuevas oportunidades para invertir en Baleares: presentación del Decreto ley de proyectos estratégicos en colaboración con la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación.

La directora general de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa, Bárbara Barceló, ha presentado ante empresarios, gerentes y representantes de organizaciones empresariales el nuevo marco normativo impulsado por el Govern para facilitar y acelerar la tramitación de proyectos que contribuyan a la transformación económica de Baleares.

El objetivo es «facilitar que las empresas que tienen un buen proyecto de transformación económica encuentren una financiación adecuada, ya sea de fondos públicos o privados, y que la Administración facilite y los acompañe en el proceso», ha afirmado el secretario general de CAEB, Sergio Bertrán, en declaraciones que la patronal recoge en un comunicado.

Casi un centenar de representantes de sectores empresariales de Baleares ha conocido de primera mano una normativa aprobada a finales del 2025, que incluye la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE) para impulsar y acompañar los proyectos presentados y medidas de apoyo a la inversión estratégica privada, ventanilla única, catálogo de incentivos a la inversión para que las iniciativas se conviertan en Proyectos de Especial Interés Estratégico.

«Los trámites burocráticos generan problemas adicionales en proyectos novedosos que ya cuentan con financiación. Desde CAEB pedimos a las administraciones que ayuden a los empresarios a tramitar sus proyectos. Las trabas administrativas se tienen que ir suprimiendo para facilitar estos proyectos que deben ayudar a la transformación económica que nos hemos planteado dentro del Pacto de Sostenibilidad», ha explicado Bertrán.

El Decreto 8/2025 beneficia a todos los sectores de la economía balear (industrial, hotelero, energético, etc.). La definición de estratégico de un proyecto dependerá del nivel de inversión, del empleo que genere, del nivel de eficiencia energética y de todo aquello que forma parte de los objetivos de transformación definidos en el Pacto de Sostenibilidad.

Por último, este proyecto está pensado también para que las pymes puedan aumentar el tamaño. «Muchas veces las pymes tienen dificultades para realizar inversiones y es importante poner en común unas empresas con otras para que puedan desarrollar proyectos conjuntos», ha señalado Bertrán.

Esta jornada está prevista que se replique tanto en la sede de CEOE en Madrid como en la oficina de la patronal nacional en Bruselas.

Recientemente, CAEB ha transformado su original Oficina de Proyectos Europeos, constituida en 2021, en la Oficina de Proyectos Empresariales Estratégicos ante el nuevo marco normativo impulsado por el Govern balear.

Esta colaboración público-privada tiene el objetivo claro de impulsar acciones conjuntas de apoyo a las empresas, mejorando su competitividad, simplificando la burocracia y facilitando el acceso a fondos europeos y otras fuentes de financiación.

Concretamente, la Oficina permite: reforzar y coordinar los servicios de apoyo empresarial, especialmente para pymes, identificando inversiones clave; analizar las cargas administrativas que afectan a las empresas, proponiendo medidas que agilicen la tramitación; fomentar o realizar acciones para facilitar el acceso y aprovechamiento de programas y fuentes de financiación; y promover el conocimiento, por parte de las empresas de Baleares, de los procedimientos de contratación de las administraciones públicas.