Marlaska obliga a los guardias civiles a hacer viajes de hasta 10 horas en moto para recoger unas nuevas

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, está obligando a los guardias civiles de Tráfico a hacer viajes de hasta 10 horas en moto a Madrid para recoger las motocicletas nuevas. Todo, porque la licitación para el traslado a las unidades ha quedado desierta. De esta forma, Marlaska está quitando agentes de la vigilancia de las carreteras para hacer un cometido que nada tiene que ver con su función policial. Más aún, pone en jaque a los guardias civiles con viajes tan largos, de ida y vuelta en un mismo día. Y en moto.

Viajes con los que los obliga a trabajar hasta 14 horas seguidas, sin descanso, algo que encima contraviene la propia Ley de prevención de riesgos laborales, por la falta de descanso, así como la Ley de transportes, que señala que no se puede conducir más de 9 horas en un mismo día ni más de 4 horas y media seguidas.

En total, son 269 motos nuevas, por lo que, de continuar con este modus operandi, ascenderán a 269 los agentes afectados con esta peculiar cruzada, cuando lo normal es que una empresa de transportes recoja las motos en un camión y las vaya repartiendo entre las distintas unidades de la Agrupación de Tráfico.

Utilizados como transportistas

Ha sido la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria, la que ha dado la voz de alarma a OKDIARIO denunciando esta «vergonzosa situación» con la que Marlaska y la Dirección General de Tráfico (DGT) «han decidido convertir a los guardias civiles en transportistas tras fracasar la licitación».

En la AUGC no dan crédito a que «con las plantillas tan escasas que tiene la agrupación de Tráfico se esté utilizando al personal operativo para realizar funciones logísticas». «Y, sobre todo, que esto se deba a que la licitación no ha resultado atractiva económicamente para las empresas», declara indignado a OKDIARIO Carlos Cantero, responsable de Tráfico de la asociación, destacando que esta situación es «impensable» en cualquier otra administración.

«Si en otras administraciones no se hace, ¿por qué en la Guardia Civil parece normalizado que todos estos problemas económicos se solventen con el propio personal y poniéndolo en riesgo?», se plantea.

Además, pone el foco en que «a diario nos encontramos con multitud de partidas presupuestarias con diferentes proyectos y campañas, como los 400.000 euros gastados en merchandising, pero una licitación esencial para dotar de medios a las propias unidades quede desierta porque la cantidad ofrecida no es apetecible para las empresas”.

Asimismo, Cantero destaca la incongruencia que supone que la DGT insista constantemente en la importancia del descanso y en los riesgos de la fatiga en la conducción mientras, por otra parte, «está organizando servicios maratonianos a sus propios agentes».

«Es una contradicción que exija seguridad vial de puertas hacia fuera mientras hacia dentro adopta decisiones contrarias», sentencia Cantero, con 17 años de ejercicio a sus espaldas en esta unidad, la de más riesgo y más agentes muertos en acto de servicio con hasta 346 fallecidos.

La cruzada de los agentes

Interior licitó este contrato el pasado mes de diciembre por 57.835 euros. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 13 de enero, quedando desierto.Entonces, la Guardia Civil dio la orden a las distintas unidades para que los agentes, cuya misión es estar en las carreteras vigilando, «se desplieguen en comisiones de servicio a Madrid a recoger las motos y regresar viajando en ellas».

El pasado 23 de febrero vivieron este trance diez agentes de Tráfico de Castellón de la Plana (Castellón). El viaje hasta Madrid les supuso entre cuatro horas y 20 y cuatro horas y 40 de ida, y luego lo mismo de vuelta. La distancia son unos 420 kilómetros. Emprendieron la travesía a las seis de la mañana y regresaron a las ocho de la tarde, lo que les supuso 14 horas seguidas de servicio.

Los agentes solicitaron autorización para dormir en Madrid, pero les fue denegada por escrito, obligándolos a meterse esta paliza de viaje.

Como las motos llevan ya seis meses en un almacén en Madrid capital, se han quedado sin batería, por lo que los agentes, después de la travesía, tuvieron encima que desplazarse por Madrid para hacerse con unos arrancadores. Posteriormente, algunos de los vehículos en los que se desplazan hasta la capital se reparten entre distintas unidades.

Una semana antes ya habían viajado hasta Madrid otros cinco agentes desde Tarazona (Zaragoza), quienes igualmente regresaron en el mismo día, con cuatro de las motos, ya que en este caso, la ida fue en coche. 300 kilómetros de ida y otros 300 de vuelta. En total, casi siete horas de viaje.

Otro grupo de 16 guardias civiles de Valencia tenía previsto el viaje para el 26 de febrero. Sin embargo, al ver la cantidad de horas que suponía, solicitaron partir al mediodía, hacer noche en Madrid y regresar al día siguiente por la mañana. Sin embargo, un día antes del periplo se les comunicó la anulación del viaje. Así las cosas, sus motos nuevas siguen en Madrid. Y mientras esto ocurre les va contando la garantía, que por lo general es de dos años.

La respuesta oficial a estos agentes fue que las motos «tienen problemas en la transmisión y han de arreglarlo». Sin embargo, dentro del Cuerpo corre como la pólvora otra versión: que «el motivo real de la negativa era que el hotel suponía 2.000 euros», según informan a OKDIARIO fuentes policiales.

El pasado 19 de febrero también fueron desplegados otros cuatro agentes desde Valencia capital, que salieron a las 6 de la mañana y regresaron a las 6 de la tarde. En total, 370 kilómetros: cuatro horas de viaje de ida y otras cuatro de vuelta. También pidieron hacer noche en Madrid para reponerse del viaje, pero igualmente les fue denegado, por lo que no les quedó más remedio que regresar aquel día.

También se han comisionado agentes desde Plasencia, Jaén o Guadalajara en las mismas condiciones.

«Algo falla cuando tenemos falta de personal en Tráfico y hay que destinar al poco que nos queda a realizar cientos de kilómetros para hacer de transportistas, dedicando muchas horas de trabajo en buscar unos vehículos nuevos, en lugar de destinarlos a auxiliar al ciudadano y garantizar la seguridad de las carreteras», declara a OKDIARIO el responsable jurídico de la AUGC, Eugenio Nemiña Suárez, también vocal de la Comisión de Riesgos Laborales y del Consejo de la Guardia Civil.

Fracaso de gestión

Para Nemiña, esta situación actual «es el reflejo de un grave fracaso en la gestión», ya que existe un certificado oficial, firmado por la jefatura de Recursos Humanos de la Agrupación de Tráfico, que justifica la externalización de este contrato «basándose precisamente en la insuficiencia de medios propios para realizar estas tareas».

«Si la Administración reconoció formalmente que no tiene capacidad para hacer este trabajo, es inaceptable que ante un concurso desierto, se improvise utilizando a los agentes como repartidores de vehículos», critica Nemiña, recalcando que «los guardias civiles están para garantizar la seguridad ciudadana y el auxilio en carretera, no para parches logísticos originados por una licitación fallida».

La AUGC exige al ministro, a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director de la DGT, Pere Navarro, «coherencia y soluciones reales, no medidas desesperadas a coste cero para la Administración».

«Lo más grave es que, consumado el fracaso de sacar adelante la licitación, se impongan a los compañeros jornadas inaceptables para no tener que pagar una noche de alojamiento», concluye con tremendo enfado.