El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirma que en 2025 se ha alcanzado un «máximo histórico» de guardias civiles, superando los 83.000 agentes. Sin embargo, la realidad es muy distinta: en activo hay unos 74.000, el resto a los que se refiere están en reserva y hay un agujero de más de 17.000 agentes, de acuerdo al catálogo oficial de puestos de trabajo, el instrumento técnico a través del que se desarrolla la organización de personal.

«El déficit de personal es tan grande que equivale a los mismos que suman los que hay en 21 provincias españolas y, por tanto, a dejar sin seguridad las mismas», declara a OKDIARIO la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria, desmontando el triunfalismo de Marlaska en actos públicos, como el de la patrona de la Guardia Civil, celebrado el pasado mes de octubre en Cuenca. Y destaca que esa es la deuda que el ministro tiene con la Benemérita.

El catálogo de puestos de trabajo de la Benemérita permanece secreto porque así lo ha decidido la Guardia Civil: no lo proporciona a las asociaciones. Una decisión que justifica alegando que lo hace para preservar la protección de secretos oficiales. Lo cierto es que la Policía Nacional sí facilita el suyo a los sindicatos, que, por cierto, también denuncian que lleva 15 años sin actualizarse.

Faltan agentes donde más se necesitan

Así las cosas, los guardias civiles y la sociedad sólo pueden conocer dichos datos a través de preguntas parlamentarias de partidos políticos, y no quedarse sólo con lo que vende el ministro en ruedas de prensa y actos. A preguntas hechas al Gobierno por el diputado Enrique Santiago, de Sumar, socio del Ejecutivo, no le quedó más remedio que informar de las cifras el pasado mes de septiembre, a las que ha tenido acceso OKDIARIO.

En la respuesta dio datos de abril y revelan que debería cubrir 91.093 puestos, pero sólo hay 73.862 guardias civiles activos, por lo que faltan más de 17.000 efectivos para cubrir las necesidades reales de la seguridad en España.

Además, los datos arrojan que en ninguna provincia en España se cubren al 100% los puestos del catálogo. El mayor déficit se encuentra en Madrid, donde faltarían 2.268 agentes; en Valencia, 948; en Alicante 822; en Murcia 668 y en Barcelona 655. «Los datos evidencian que faltan agentes donde más se necesitan», señala a este diario Eugenio Nemiña, responsable jurídico de la AUGC, así como vocal del Consejo de la Guardia Civil y de la Comisión de Riesgos Laborales.

Las zonas más críticas por déficit de agentes, con una escasez de personal superior al 25% o 30%, «lo que afecta gravemente a la operatividad y a la vida de los agentes», son, por este orden: Guipúzcoa, Lérida, Madrid, Toledo, Gerona, Barcelona, Tarragona, Teruel, Soria, Valencia, Alicante, Murcia, las Islas Baleares y Santa Cruz de Tenerife.

En junio, en otra respuesta parlamentaria, en esta ocasión a petición de las diputadas del PP Ana Vázquez, Irene Garrido Valenzuela e Isabel Gema Pérez Recuerda, el Gobierno ha ofrecido datos a 30 de junio, pero de forma escueta, sin detallar como en la anterior. En ellos se disparan hasta los 20.000 los efectivos que faltan para cubrir el catálogo. En concreto, hay 95.135 activos, pero de los cuales son 75.304 los disponibles.

«La seguridad ciudadana y los derechos de los guardias civiles no se defienden con titulares, sino cubriendo el catálogo de puestos de trabajo», subraya Nemiña, reclamando al Gobierno «menos propaganda y más recursos» porque «España necesita más guardias civiles para dar seguridad».

Nemiña afirma que «la diferencia de plantillas entre Policía Nacional y la Guardia Civil se ha visto reducida considerablemente desde la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez, que potencia la protección de las ciudades y abandona al medio rural». «En respuestas parlamentarias de la década de los 90 y principios de la actual, la diferencia que había entonces entre ambos cuerpos era grande, mientras que ahora sólo hay apenas unos 5.000 agentes de diferencia», apunta.

Narcotráfico e inmigración ilegal

«La seguridad pública en España está sufriendo una degradación estructural», declara también a OKDIARIO Diego Madrazo, secretario nacional de relaciones institucionales de la AUGC.

En este sentido, indica que «la política de tasas de reposición del Gobierno (115-125%) no está logrando tapar el agujero de los 17.231 efectivos que faltan para completar el potencial humano de la Guardia Civil» y se está pidiendo a los guardias civiles que hagan más con menos, lo que resulta que patrullas «deben recorrer hasta 70 kilómetros para unirse, así como plantillas envejecidas y una pérdida de control efectivo sobre el territorio».

La AUGC denuncia que el Ministerio del Interior pretende que los guardias civiles cubran con su esfuerzo personal el vacío de plazas con más horas, menos descanso y con una pérdida constante de conciliación. «La seguridad en la España vaciada, el control de armas, el resguardo fiscal y la protección de la naturaleza a través del Seprona no son opciones, son obligaciones legales que este Gobierno está incumpliendo por su nefasta gestión de personal», afirma Madrazo.

Y advierte que «está jugando con fuego al dejar bajo mínimos las competencias exclusivas de la Guardia Civil, especialmente la vigilancia de nuestro mar territorial».

La asociación mayoritaria de guardias civiles advierte que «esta escasez de agentes en nuestras costas que refleja el último catálogo oficial se traduce directamente en una alfombra roja para el narcotráfico y en una incapacidad absoluta para gestionar con seguridad la inmigración irregular, dos problemas que desbordan a unas plantillas agotadas y abandonadas a su suerte, como por ejemplo ha ocurrido en la rave ilegal de Hellín (Albacete), que se ha saldado con una decena de agentes heridos y coches policiales destrozados».

La AUGC sostiene que «es necesario de forma urgente un incremento muy considerable de las próximas promociones de guardias civiles».