Markaska desvía 20 millones de multas de Tráfico para pagar gastos diarios de comisarías

El Ministerio del Interior ha desviado 19.529.877 euros del remanente de la tesorería de la Jefatura Central de Tráfico –fundamentalmente multas de tráfico– para cubrir el agujero económico que mantiene sin liquidez a las comisarías de toda España desde hace meses.

La medida, que afecta a fondos destinados originalmente a Seguridad Vial, se ha adoptado como fórmula de emergencia ante la incapacidad del departamento de Fernando Grande-Marlaska para costear gastos básicos de funcionamiento policial.

En una respuesta oficial de Interior recabada por OKDIARIO relativa al destino del dinero de las multas, Interior afirma que esos fondos se han reconducido por la vía de la «modificación presupuestaria». «Sobre la ampliación de crédito de 20 millones, se debe indicar que dicha modificación presupuestaria, por importe global de 19.529.877,20 euros, financiada con remanente de tesorería de la Jefatura Central de Tráfico (que depende de la DGT), tiene como objetivo habilitar crédito necesario para su posterior generación en el presupuesto de gastos del Ministerio del Interior (Dirección General de la Policía)».

Interior informa que se ha aprobado el expediente y destacan: «De acuerdo con la ley, la competencia para su aprobación corresponde a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda», en referencia a María Jesús Montero, también número dos del PSOE y líder de los socialistas andaluces.

La Ley de Tráfico es clara en un artículo: «El importe de las sanciones económicas obtenidas por infracciones a esta ley, en el ámbito de la Administración General del Estado, se destinará íntegramente a la financiación de actuaciones y servicios en materia de seguridad vial, prevención de accidentes de tráfico y ayuda a las víctimas».

Sin embargo, Interior asegura: «La posibilidad de que crédito proveniente del remanente de tesorería de la Jefatura Central de Tráfico pueda ser generado en el presupuesto del Ministerio del Interior, se trata de una posibilidad perfectamente amparada por la Ley y para cuya materialización, en todos los casos en los que se hace uso de la misma, se cumplimentan todos los informes jurídicos y de fiscalización que proceden». OKDIARIO solicitaba precisamente esos informes y no se han entregado por lo que se ha pedido auxilio al Consejo de Transparencia presentando una reclamación.

Hasta ahora los fondos de las multas se destinaba habitualmente para Seguridad Vial exclusivamente (radares, semáforos, alcoholímetros y otras necesidades de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil). En plena polémica porque todos los conductores tienen que gastar en balizas V16 del orden de 40 euros para cada vehículo, el Estado dejará de invertir cuantiosos millones de euros en este sector.

La crisis de liquidez ha alcanzado proporciones inusitadas. Varias asociaciones de policías han denunciado la falta de fondos en las comisarias. Esto les obliga a adelantar de su bolsillo gastos importantes que alteran sus economías domésticas. Además, las comisarías están en situaciones tercermundistas por falta de dinero para las pequeñas averías del día a día. Comisarías por toda España sin calefacción, unidades de caballería sin salir de las cuadras, vehículos sin reparar, facturas pendientes etc. El colapso es patente.

Esta fórmula de emergencia se ha activado precisamente cuando la Policía ha destinado a 7.000 agentes a Sevilla para la Cumbre de Financiación al Desarrollo de la ONU.

La Dirección General de Tráfico ha realizado ya otras maniobras para ayudar a Interior a paliar esta crisis. Se trata, según fuentes consultadas, de «improvisación» por parte del equipo de Marlaska. El problema se agrava por la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado.

El desvío de casi 20 millones supone un porcentaje relevante del presupuesto anual de Tráfico, una cantidad que ahora no podrá destinarse a mejorar la seguridad vial española. Los fondos provenientes de las multas de tráfico, concebidos para reinvertirse en prevención de accidentes y modernización de infraestructuras, terminarán pagando dietas policiales y facturas de comisarías.

La medida evidencia una gestión presupuestaria caótica que obliga a los agentes a adelantar de su bolsillo cantidades ingentes para poder trabajar. Es una situación nunca vista hasta ahora en tal magnitud.