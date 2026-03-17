Yolanda Díaz dice sin sonrojarse que fue a los Oscar con dinero público para «defender la creación artística»

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, ha justificado este martes en el Senado su viaje a la ceremonia de los Oscar, asegurando que ha hecho lo mismo que hace «todos los días» en España, que es «defender a la creación artística». Así ha contestado Díaz a la portavoz del PP en la Cámara, Alicia García, quien ha retratado a la líder de Sumar por su escapada a Estados Unidos, pagada con dinero público.

«He hecho este fin de semana lo que hago todos los días en mi país, que sabe qué es, defender a la creación artística, y lo voy a seguir haciendo», ha afirmado Yolanda Díaz en el Senado, ante la interpelación del Partido Popular. Las risas desde la bancada del PP han provocado que el presidente del Senado, el también popular Pedro Rollán, tuviera que pedir silencio, después de las palabras de la vicepresidenta.

Alicia García había preguntado anteriormente a Yolanda Díaz y en su turno de dúplica, la senadora popular ha incidido en que «mientras muchos españoles tienen que elegir entre llenar la nevera o el depósito del coche», la ministra de Trabajo, que no de Cultura –el titular es Ernest Urtasun, también de Sumar–, «ya eligió, eligió desfilar en los Oscar, en la alfombra roja».

«Más de 7.000 euros de viaje, señora Díaz», ha incidido la portavoz del PP. «Pero claro, no podía ir de turista, no, tenía que ir en business con su equipo. Igual pensaba usted recoger dos premios», ha continuado, ironizando con que la dirigente de Sumar podría ganar «el Oscar a la mejor película, La Gran Estafa», o «el Oscar al escaño cero en Castilla y León», tras los resultados de su formación, junto con IU, sin representación en los últimos comicios autonómicos.

«Su comunismo de pancarta es tan falso como su feminismo y su pacifismo», ha zanjado García, provocando los aplausos de la bancada del Partido Popular.

De esta forma, el PP entra de lleno en la polémica por el viaje oficial de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, que transcendió el domingo al figurar en la agenda oficial del Gobierno que asistía a la gala de los Oscar y que previamente se iba a reunir con la delegación española y los nominados y nominadas a los premios, entre ellos el director Oliver Laxe.