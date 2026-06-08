Renfe ha ampliado el plazo para presentar las ofertas para su megacontrato de hasta 40 trenes AVE por unos 4.000 millones de euros -que finalizaba este martes- hasta el 23 de junio. Gigantes europeos como Siemens y Alstom tendrán más tiempo para preparar sus ofertas técnicas y económicas, además de la japonesa Hitachi y la española Talgo, que anunció el 2 de junio un próximo acuerdo para cerrar el conflicto por los trenes Avril 106 -Renfe le impuso una multa de 116,6 millones de euros por el anterior megacontrato de trenes AVE-.

Precisamente por los problemas que hubo en el anterior contrato, el que ganó Talgo, en Renfe han endurecido las condiciones de plazos de entrega y técnicas. Eso hace que los fabricantes no tengan fácil cumplir con esas condiciones puesto que hay un fuerte embudo en la producción a nivel europeo.

Talgo no cumplió con el anterior contrato y Renfe le impuso una multa de 116 millones de euros, lo que prácticamente le descartaba para este nuevo contrato ya que sus trenes Avril 106 no han cumplido las expectativas.

Sin embargo, el nuevo presiente de Talgo, José Ignacio Jainaga, anunció en la Junta de Accionistas del 2 de junio que firmará un acuerdo con Renfe en las próximas semanas que acabará con las dudas financieras sobre la empresa.

Jainaga lanzó un mensaje a Renfe y al Gobierno precisamente sobre el contrato que está en juego. «Tras el terrible accidente de Adamuz, no cabe ninguna duda de que los trenes de Talgo representan, por su estructura ultraligera y el diseño de su sistema de rodadura, una solución tecnológica de primer nivel para garantizar la pervivencia de la red ferroviaria».

Y añadió: «Los ciudadanos no entenderían que el regulador, el operador, y en última instancia, el Gobierno, no consideren las soluciones tecnológicas de Talgo como las mejor adaptadas a las prioridades de la sociedad española».

Este concurso está siendo doblemente polémico porque, además del culebrón con Talgo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha amagado con incluir a la pública china CRRC en este proceso, algo que no gusta en Europa ni a los fabricantes europeos.

Puente señaló públicamente que estaba pensando seriamente adjudicar este contrato a los chinos después de visitar la fábrica en un viaje oficial a China. «No es ningún juego», dijo. Pero Europa ha vetado ya en otros dos concursos a este fabricante de trenes chino, uno en Bulgaria y otro en Portugal.

Además, Unife, la patronal de fabricantes europeos advirtió sobre la posibilidad de adjudicar contratos en Europa a empresas que no fueran europeas. «Hay riesgos geopolíticos», advirtió la asociación donde están Talgo, Siemens y Alstom, entre otros fabricantes.