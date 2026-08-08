Es oficial: hasta 3.000 euros de multa por tener la lavadora en el balcón y lo avala el artículo 7.2 de la LPH

Tener una lavadora en el balcón puede ser buena idea si vivimos en un piso pequeño y no tenemos espacio en la cocina. Pero además, puede ser más cómodo ya que tendremos cerca el tendedero y por otro lado no tenemos que soportar el ruido cuando está en marcha. Sin embargo, eso mismo puede convertirse en un problema, especialmente cuando el aparato hace el centrifugado y ese ruido llega a los vecinos.

Y no es sólo ruido, cuando la lavadora comienza a centrifugar la ropa, puede vibrar y golpear contra el suelo, y eso puede llegar a las casas próxima, y más en verano cuando las ventanas permanecen abiertas y lo que dentro de una vivienda parece un zumbido soportable puede impedir descansar al vecino de al lado. Aun así, en España no existe una prohibición general que impida tener una lavadora en el balcón, pero lo que sí puede ocasionar problemas es la forma en que se utiliza o se ha instalado. Por ello el horario, el nivel de ruido, el desagüe y las tuberías colocadas en la fachada son algunos de los aspectos que deben tenerse en cuenta antes de que el vecino recurra al artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal.

Hasta 3.000 euros de multa por tener la lavadora en el balcón

El artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal no habla expresamente de lavadoras pero hace alusión a algo más amplio, que es que no permite realizar en una vivienda actividades que estén prohibidas en los estatutos, dañen el inmueble o resulten molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Es decir, que esta norma es la que puede utilizar una comunidad cuando el ruido deja de ser algo puntual y se convierte en un problema repetido tal y como nos puede pasar con una lavadora colocada en el balcón.

Antes de acudir a los tribunales, el presidente debe requerir al vecino para que ponga fin a las molestias. Puede hacerlo por iniciativa propia o porque otro propietario se lo haya pedido y si el responsable ignora el aviso, la junta de propietarios tiene la posibilidad de aprobar el inicio de una acción judicial. A partir de ahí será el juez quien valore las pruebas y decida si procede ordenar el cese.

Las consecuencias pueden ir bastante más allá de retirar la lavadora o cambiar su horario. La sentencia puede incluir una indemnización por los daños causados y, en los casos más graves, privar al propietario del uso de la vivienda por un máximo de tres años. Cuando quien provoca las molestias es un inquilino, también podría perder el derecho a permanecer en el inmueble.

La multa depende del municipio

Cabe matizar que la multa de 3.000 euros, procede en realidad de la normativa autonómica o de la ordenanza del municipio donde se encuentre la vivienda. En concreto, la Ley 37/2003, del Ruido, establece el marco general frente a la contaminación acústica, pero deja a las administraciones autonómicas y municipales parte de su desarrollo y aplicación.

Esto explica que no exista una multa idéntica para toda España. La cantidad puede cambiar según el lugar, la intensidad del ruido, el horario, la duración de las molestias y la posible reincidencia, aunque algunas ordenanzas contemplan sanciones que sí que pueden acercarse o alcanzar los 3.000 euros para determinadas infracciones. En otras localidades las cantidades son diferentes. La cifra, por tanto, no se aplica automáticamente a cualquier persona que tenga una lavadora en el balcón.

Tampoco basta con afirmar que el aparato alcanza 70 decibelios durante el centrifugado. Las mediciones oficiales suelen realizarse en el espacio afectado y siguiendo un procedimiento concreto. El ruido emitido junto a la lavadora no equivale necesariamente al que llega al dormitorio del vecino. De modo que si existe una denuncia, los técnicos municipales o los agentes autorizados pueden medir los niveles recibidos en la vivienda afectada. La superación de los límites previstos en la ordenanza será lo que determine si hay infracción.

El horario puede agravar las molestias

El riesgo aumenta durante la noche, cuando los límites acústicos acostumbran a ser más estrictos y el ruido de fondo es menor. Pero claro, las tarifas eléctricas llevan a algunas familias a utilizar sus electrodomésticos en las horas más baratas que suele coincidir cuando todos duermen, de modo que al final, el ahorro puede acabar saliendo caro si la lavadora transmite golpes, vibraciones o un zumbido constante a las viviendas próximas.

Además, colocarla en el exterior elimina parte del aislamiento que ofrecen las paredes y ventanas. Si el aparato está desnivelado o toca una barandilla, una pared medianera o el suelo sin protección, las vibraciones pueden propagarse por la estructura del edificio. Por este motivo, usar soportes antivibratorios, comprobar las patas y evitar el centrifugado nocturno reduce el riesgo de conflicto, aunque no garantiza por sí solo el cumplimiento de la ordenanza.

El desagüe y la fachada también pueden causar problemas

El ruido no es el único aspecto que debe revisarse antes de sacar la lavadora al balcón. El agua utilizada contiene detergente y necesita una conexión adecuada a la red de saneamiento. No debe verterse a la calle, a un patio comunitario ni a un desagüe destinado exclusivamente al agua de lluvia. Ese uso puede vulnerar las normas municipales sobre vertidos, limpieza y saneamiento, además de provocar filtraciones en otras viviendas.

La instalación de nuevas tuberías o conexiones visibles desde el exterior también puede afectar a la configuración de la fachada. La LPH permite realizar obras dentro de una vivienda siempre que no alteren la seguridad, la estructura o el aspecto exterior del edificio ni perjudiquen a otros propietarios. Si la instalación modifica un elemento común, será necesario comunicarlo y, según el tipo de actuación, obtener la autorización de la comunidad. Los estatutos también pueden contener restricciones específicas sobre balcones y terrazas.

En definitiva, no se multa por el simple hecho de tener una lavadora en el balcón. La sanción puede llegar cuando su funcionamiento supera los límites de ruido, se realizan vertidos indebidos o la instalación altera elementos comunes sin permiso.