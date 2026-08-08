Tiene sólo 6 episodios, está en Netflix y es un éxito de la ciencia ficción y del terror ideal para este fin de semana

Si estás buscando una serie entretenida de ciencia ficción para las tardes de este verano, no te puedes perder Cassandra, una de las ficciones más originales del catálogo de Netflix. Cuenta la historia de una familia que se muda a una antigua casa inteligente de los años 70. Aunque a todos les encanta en un primer momento la vivienda pronto se darán cuenta de que esconde un secreto: con su llegada se ha reactivado Cassandra un asistente virtual bastante controladora que quiere volver a quedarse sola. Una original ficción alemana que se estrenó en 2025 y que poco a poco ha conquistado a los usuarios de Netflix con su mezcla de thriller, ciencia ficción y terror psicológico. Una serie perfecta para los que disfrutan con producciones parecidas a Black Mirror y que están buscando algo diferente en el catálogo de la plataforma de la gran N roja.

La serie Cassandra consta de solo 6 episodios de una duración media de unos 50 minutos y ha sido creada y dirigida por Benjamin Gutsche. Una interesante serie que destaca por su ambientación en la que se combina la decoración retro de los años setenta que tiene la vivienda con la tecnología futurista que aporta la asistente virtual Cassandra. Además, los usuarios de Netflix también destacan la buena interpretación de los protagonistas, sobre todo de los actores Lavinia Wilson, que aporta su voz a Cassandra y Mina Tander y Michael Klammer, que interpretan los papeles de Samira y David respectivamente. Cassandra es una de las series más originales de Netflix y seguro os sorprenderá.

¿De qué trata la serie de Netflix Cassandra?

Como hemos contado, la familia protagonista de esta serie decide trasladarse a una antigua casa inteligente de los años setenta, la primera Smart House de la zona. Lo que no sabe esa familia, compuesta por una pareja, David y Samira, y sus dos hijos, es que la vivienda lleva cincuenta años sin ser habitada por unos trágicos y misteriosos sucesos que les ocurrieron a la familia que vivía en ella.

La casa tiene todo lo que había soñado la familia: habitaciones grandes, un jardín, una oficina para el padre y un estudio para Samira que es artista. También la familia descubre que también tiene un servidor enorme escondido en el sótano, monitores por todos lados y un extraño robot que ha estado apagado por muchos años.

Aunque al principio todo va bien, pronto se dan cuenta de que en su interior vive Cassandra, una empleada doméstica electrónica creada durante la década de los setenta en Alemania con inteligencia artificial y tecnología domótica. La familia decide intentar encender los servidores, para ver si la Smart Home y su asistente virtual todavía funcionan y descubren que la tecnología funciona y su presencia activa de nuevo a Cassandra, una especie de IA que controla toda la vivienda.

Poco a poco se darán cuenta de que Cassandra no solo quiere ayudarles a hacer las tareas domésticas, sino que también necesita tenerlos controlados en todo momento. Su excesivo control agobiará a la familia, que siente que cada vez Cassandra intenta abarcar más tareas y no para de meterse en todo lo que hacen. Cassandra quiere controlar la vida de los miembros de la familia y que hagan en todo momento lo que ella quiere.

Samira se da cuenta del peligro que supone Cassandra y la asistente virtual decide acosarla y a amenazarla para que se calle. Además, también Samira decidirá investigar lo que les ocurrió a los antiguos habitantes de la casa y se dará cuenta de que su familia está en peligro.

Cassandra es una original serie de ciencia ficción con un toque de terror y thriller, que intenta reflexionar sobre la dependencia de la tecnología actual y sobre el peligro que puede suponer para la humanidad la inteligencia artificial

El reparto de esta compleja serie

Los protagonistas de esta serie son los actores Lavinia Wilson que da vida a Cassandra, esta compleja asistente virtual, Mina Tander que interpreta el papel de Samira Prill y Michael Klammer el de David Prill.

También en el reparto de la serie Cassandra están los actores Franz Hartwig como Horst Schmitt, Mary Tölle como Juno Prill, Joshua Kantara como Fynn Prill, Elias Grünthal como Peter Schmitt, Filip Schnack como Steve, Pina Kühr como Birgit, Karen Dahmen como Schwerdt y Neshe Demir como Kathleen, entre otros muchos.

En suma, la serie Cassandra es una propuesta original y bastante inquietante que puede ser interesante para entretenerse las tardes de este verano. Una ficción perfecta para los aficionados a los thrillers psicológicos futuristas o las series de terror. Además, Cassandra es una serie que cuenta con solo 6 episodios de menos de una hora de duración por lo que puede ser una buena opción para un maratón.