Toma nota, porque estos serán los ‘beach clubs’ donde vaya la ‘jet set’ esta temporada

La temporada de beach clubs 2026 está en pleno apogeo en España y este año, la costa mediterránea vuelve a ser el nodo que concentra los mejores establecimientos. De este modo, el lujo de Marbella convive en el podio de este tipo de propuestas con las aguas cristalinas de Mallorca, Ibiza y Formentera. Con esa característica propuesta 360º que ha hecho que estos lugares se posicionen como paradas casi obligatorias en cada destino: gastronomía, bienestar y, en definitiva, experiencia mediterránea. Entre todos ellos, esta es nuestra selección de imprescindibles que te recomendamos no perderte si estás de paso por alguno de estos rincones.

Beachouse Ibiza (Ibiza)

La comunidad isleña toma forma dentro de la programación de Beachouse Ibiza. Un lugar que te recibe con un encantador diseño mediterráneo con toques contemporáneos desde primera hora hasta el final de la jornada. Encalado en las dunas de la playa de Playa d’en Bossa, este lugar comienza la mañana con clases de yoga y actividades centradas en el bienestar para, después, dejar que los sabores de su gastronomía centrada en el producto del mar y los cócteles te acompañen hasta el final del día a ritmo de DJ.

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Llum i Sal (Mallorca)

En el entorno exclusivo de Four Seasons Resort Mallorca Formentor, un lugar idílico donde el entorno convive con la experiencia de lujo de esta cadena de forma genuina, reaparece otra temporada más Llum i Sal. En carta, los sabores de la brasa, la sal y el Mediterráneo protagonizan idílicas veladas que se extienden al horario de la cena. Incorpora, además, experiencias exclusivas y creadas ad hoc para la temporada, como su menú de playa o el Vermuth & Gilda Ritual para, después, disfrutar de las hamacas y del estilo de vida mediterráneo.

Beach Club Gran Folies (Mallorca)

Con Cala Llamp como parte de la escenografía, el Beach Club Gran Folies ha hecho una fusión estelar con la centenaria firma de champagne Moët & Chandon para, juntos, crear una atmósfera que homenajea el arte de vivir en el Mediterráneo. Será un espacio con una carta gastronómica renovada y a cargo del chef Álex Arquero, que mira hacia el producto con la proyección de acoger a perfiles de todos los lugares del mundo.

Casa Jondal (Ibiza)

Bajo la batuta de Rafa Zafra, Casa Jondal, un restaurante a pie de playa en el sur de la isla de Ibiza, se ha convertido en el place to be de la élite internacional. Han pasado por su espacio personalidades como Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos, Bono o Naomi Campbell. Este año celebra su sexta temporada poniendo las conservas, el crudo, la brasa y todo tipo de elaboraciones a la orden del día en la isla de Ibiza.

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Playa Soleil (Ibiza)

Cuando Ibiza empieza la temporada, todo el mundo se dirige a Playa d’en Bossa. A su alrededor se concentra la vida y el ocio de la isla y es el litoral donde pueden encontrarse algunos de los mejores beach clubs de la isla. Playa Soleil es uno de ellos: en su tercera temporada, este rincón ibicenco te invita a comenzar la mañana desde las tumbonas, deja que la buena gastronomía de Cristhian Castañeda amenice el equinoccio diurno y, cuando cae el sol, desata la ola isleña dejando que la música y los cócteles despidan el día. Apúntate los jueves porque Afrodise & Moots estrena la nueva residencia semanal creada por Aaron Sevilla y Claudia León desde el 4 de junio hasta el 1 de octubre a partir de las 16:00 h.

MC Beach (Marbella)

Antes de que los beach clubs cayeran en el anglicismo, todo el mundo conocía estos lugares como los chiringuitos de playa y es de ellos de donde bebe la esencia del beach club del Marbella Club Hotel. Este icónico beach club bebe del glamour del viejo mundo que salpicó los años florecientes de Marbella con la gastronomía y tradición, pues sigue siendo uno de esos lugares en la costa de Marbella donde se sirven especialidades mediterráneas con cócteles de autor.

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Beach Club Barbillón Marbella (Marbella)

Este año, Barbillón Marbella acaba de abrir sus puertas con el periplo perfecto de lo que le pedimos a un beach club este verano. A la zona wellness y área familiar se unen tres espacios gastronómicos. Un restaurante para las almas más sibaritas, un chiringuito donde dejar que la identidad local de este lugar se adueñe de la experiencia y la propuesta y, finalmente, un pool & beach que trae de vuelta los sabores rápidos y de picoteo, como el tartar o los sándwiches.

Fandango Formentera (Formentera)

Cualquier playa de Formentera puede estar catalogada entre las más bonitas de España por motivos evidentes. En Es Pujols, sin embargo, la autenticidad del entorno se fusiona con la creatividad y la calidad que Luis Arrufat y Vicente Monfort han llevado a las cocinas de Fandango. Del ambiente se encarga el propio Mediterráneo, mientras la elegancia de Lázaro Rosa-Violán contribuye a que el espacio respire una atmósfera marina única. La carta presenta un devenir de degustaciones que llevan al comensal una exquisita selección de mariscos, arroces, verduras y guiños a una espectacular carta de vinos con más de 190 referencias locales y nacionales.

Kai Beach (Estepona)

De la tradición a la esencia oriental, Kai Beach ha creado en el corazón de Estepona un refugio que no parece pertenecer en esencia a su ubicación. Se encuentra en Laguna Beach, el complejo hotelero situado en playa Padrón, y entre el devenir de sus acciones y actividades hay un punto que se superpone al resto: la gastronomía. Kai Beach sorprende a la tradición mediterránea con carta de inspiración asiática, con una propuesta que incluye sushi, ensaladas y poke, carpaccios, tatakis y tartares y diferentes platos calientes, como sus noodles, carnes y pescados. Se completa con una propuesta mixológica que toma la misma referencia asiática para una experiencia oriental completa.