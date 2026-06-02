La experiencia gastro que inaugura el verano en Madrid: una terraza, un chef tres estrellas Michelin y cenas que terminan con música

Hay señales inequívocas de que el verano está a punto de comenzar en Madrid. Las tardes se alargan, las terrazas vuelven a llenarse y la ciudad recupera esa energía especial que invita a quedarse un poco más después del trabajo. Entre todas las propuestas que estrenan temporada, hay una que destaca especialmente. El escenario es Rosewood Villa Magna, uno de los hoteles más exclusivos de la capital. Y el motivo, doble. Por un lado, la reapertura de la Terraza de Amós by Jesús Sánchez, el restaurante del chef cántabro galardonado con tres estrellas Michelin. Por otro, el lanzamiento de Rosewood Kitchen Club, una nueva experiencia nocturna que promete convertirse en uno de los planes más comentados del verano madrileño.

Ubicada en el corazón del hotel, la terraza de Amós vuelve a abrir sus puertas convertida en uno de esos refugios urbanos donde parece que el tiempo transcurre más despacio. Rodeada de vegetación y alejada del ruido de la ciudad, la propuesta mantiene intacta la filosofía que ha convertido al restaurante en una referencia: producto de diez, respeto por la tradición y una mirada contemporánea a la cocina del norte.

La nueva carta incorpora platos pensados para la temporada de verano, desde una sofisticada gilda de bonito ahumado con caviar y perlas de aceite de oliva virgen extra hasta una ensalada de tomates con salmorejo, crema de queso y albahaca. También destacan los espárragos blancos con crema de almendra y huevas de salmón, el bonito ahumado con gazpachuelo de aguacate o las verdinas con cocochas de merluza.

Entre los imprescindibles de la casa continúan algunos clásicos que han alcanzado categoría de culto, como la merluza en salsa verde de algas, la tortilla tradicional de Amós o el ya célebre bikini de solomillo de vaca con queso de Granja La Sierra y pimientos confitados.

El regreso del aperitivo más deseado

La temporada trae también una nueva edición del Vermut de Amós, una experiencia diseñada para recuperar el ritual del aperitivo con una selección de bocados que incluye la gilda de la casa, alcachofa de Tudela, vitello tonnato y una croqueta de cocido con velo de panceta ibérica. Una fórmula perfecta para quienes entienden que algunas de las mejores conversaciones nacen alrededor de una mesa.

Cuando la cena se transforma en plan

Pero la gran novedad del verano llega al caer la noche. Rosewood Kitchen Club aterriza en Las Brasas de Castellana con un concepto que mezcla gastronomía, música y ambiente social en una misma experiencia. La propuesta arranca con una cena compuesta por varios pases que incluyen ostras, carabineros, cigalas, gamba blanca, tartar de pez limón ahumado, taco de rib eye o rodaballo a la brasa preparado en mesa. Todo ello acompañado por una selección de vinos elegida por el sumiller del hotel.

La diferencia está en lo que sucede después. A medida que avanza la velada, la música toma protagonismo y la atmósfera evoluciona de una cena relajada a un encuentro mucho más animado, con sorpresas diseñadas específicamente para cada edición. Una manera diferente de entender la gastronomía, más cercana a los grandes clubes privados internacionales que a una cena convencional.

La primera cita tendrá lugar el próximo 20 de junio, con un precio de 85 euros por persona, y aspira a convertirse en uno de los eventos imprescindibles del arranque del verano madrileño.