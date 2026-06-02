El motivo por el que Kiko Hernández tiene que pagarle 30.000 euros a Julia Janeiro

La larga disputa judicial entre Julia Janeiro y Kiko Hernández ha llegado a su punto final. Después de varios años de recorrido por los tribunales, la justicia ha confirmado de forma definitiva la responsabilidad del colaborador por las informaciones difundidas sobre la joven cuando acababa de alcanzar la mayoría de edad.

La resolución procede del Tribunal Supremo, que ha rechazado el recurso presentado por Hernández y ha dejado firme la condena que le obliga a indemnizar a Julia Janeiro con 30.000 euros. Además de esta cantidad económica, el tertuliano deberá asumir las costas judiciales derivadas del procedimiento dentro del plazo fijado por la resolución.

La noticia ha sido recibida con satisfacción por la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, que ha utilizado sus redes sociales para comunicar públicamente el desenlace de una batalla legal que se prolongaba desde hacía varios años.

El origen del conflicto

El origen de este caso se sitúa en 2021, un momento especialmente delicado para Julia Janeiro. La joven acababa de cumplir 18 años y, de manera casi inmediata, se convirtió en objeto de una intensa atención mediática. Era algo que muchos esperaban, pero que generó bastante repercusión.

A partir de ese momento, distintos espacios televisivos comenzaron a abordar aspectos relacionados con su vida personal. Entre ellos se encontraba Sálvame, programa en el que se emitieron comentarios e informaciones sobre cuestiones privadas de la hija del torero y la odontóloga.

La polémica no surgió únicamente por el volumen de la cobertura mediática, también por el contenido de algunas de las revelaciones. Según quedó reflejado posteriormente en el procedimiento judicial, se difundieron datos vinculados a ámbitos personales y familiares que no contaban con autorización para hacerse públicos.

El asunto adquirió una dimensión especialmente sensible porque parte de esas informaciones se referían a etapas anteriores a la mayoría de edad de Julia. Los tribunales consideraron posteriormente que determinados contenidos excedían los límites de la información de interés público y penetraban en una esfera protegida por los derechos fundamentales de la afectada.

Lo que inicialmente parecía otro episodio habitual de la prensa terminó convirtiéndose en un caso judicial de gran relevancia por las cuestiones que planteaba sobre la privacidad de los hijos de celebridades.

La presión que sintió Julia Janeiro

Uno de los aspectos que más peso tuvo durante el proceso fue el impacto que la exposición pública tuvo sobre la joven. La defensa de Julia Janeiro sostuvo que la repercusión mediática generada durante aquellos meses alteró de forma significativa su forma de vida.

La atención constante de cámaras y reporteros provocó que la situación se volviera cada vez más difícil de gestionar. La presencia permanente de periodistas y fotógrafos acabó afectando a su rutina y, según se expuso durante el procedimiento, la llevó a tomar decisiones importantes para intentar recuperar cierta normalidad.

Entre esas decisiones figuró el cambio de residencia. El objetivo era alejarse del seguimiento continuo que sufría y reducir la presión que había comenzado a experimentar desde que su vida privada se convirtió en objeto de debate televisivo.

Durante el juicio también se abordaron las consecuencias emocionales derivadas de aquella situación. La familia defendió que la exposición pública había alcanzado niveles que resultaban incompatibles con el derecho a la intimidad de cualquier persona, independientemente de quiénes fueran sus padres.

El papel de María José Campanario

La causa judicial contó con un momento especialmente relevante cuando María José Campanario compareció para explicar cómo había vivido la familia aquellos acontecimientos.

La mujer de Jesulín de Ubrique trasladó ante la justicia la preocupación que existía en su entorno por el estado anímico de su hija. Durante su intervención, describió el nivel de tensión que se había generado a raíz de la intensa cobertura mediática y explicó cómo aquella situación había repercutido en el bienestar de Julia.

Su testimonio fue uno de los elementos que contribuyeron a contextualizar el alcance del conflicto más allá del debate puramente televisivo. La cuestión ya no giraba únicamente en torno a lo que se había dicho en pantalla, sino a las consecuencias que esas informaciones habían tenido en la vida de una persona joven que acababa de entrar en la edad adulta.

La declaración de Campanario sirvió para poner el foco en una cuestión que cada vez genera más debate dentro del ámbito jurídico y mediático: hasta qué punto los hijos de personajes famosos deben soportar una exposición pública derivada exclusivamente de la notoriedad de sus progenitores.