Los geólogos activan las alarmas: Francia construyó un enorme embalse en 2020 sobre un glaciar y ahora está a punto de colapsar

Cuando se trata de embalses se puede hablar de niveles, de sequías o de récords de llenado, pero en este caso la noticia es más alarmante. En Francia, un glaciar sobre el que se construyó un embalse en 2020 se está derritiendo a un ritmo que compromete toda la estructura, y las autoridades ya han tomado medidas de emergencia.

La preocupación real es que el propio embalse aceleró el problema. El agua calentó el subsuelo helado desde dentro, derritió el permafrost y dejó el dique sin base estable. El pueblo de La Tania, valle abajo, quedaría en la trayectoria directa si la estructura cede.

Así es el enorme embalse construido en 2020 sobre un glaciar que ahora está a punto de colapsar

El embalse de La Loze se construyó en 2020 a 2.270 metros de altitud en la estación de esquí de Courchevel, en los Alpes franceses, con una inversión de 5,7 millones de euros. Su capacidad era de 170.000 metros cúbicos de agua y su función era garantizar la producción de nieve artificial para los 3,2 kilómetros de la pista Éclipse, utilizada en los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino de 2023 y prevista como infraestructura clave para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.

El problema apareció desde el primer año. David Vignon, director de proyectos de la Société des Trois Vallées, reconoció al diario Le Monde que nada más llenarse el embalse ya se detectaron los primeros asentamientos, que inicialmente atribuyeron a la puesta en marcha.

La empresa encargó entonces una evaluación a Artelia, líder mundial en ingeniería hidráulica, que concluyó que la presa había sufrido un fallo estructural. El embalse se había construido sobre un glaciar rocoso que aún contenía hielo en profundidad, y la masa de agua actuó como un radiador, transmitiendo calor al subsuelo y acelerando el deshielo del permafrost. El terreno cede a un ritmo de 15 centímetros por año y acumula ya entre 40 y 50 centímetros de desplazamiento desde su inauguración.

Por qué se construyó el embalse de Courchevel sobre un glaciar

Las auditorías geológicas posteriores revelaron que los promotores turísticos infravaloraron los riesgos del cambio climático y la fragilidad del permafrost en favor de la viabilidad económica de las pistas.

Courchevel necesitaba garantizar nieve desde el inicio hasta el final de la temporada, mantener su estatus frente a otras estaciones europeas de lujo y cumplir los compromisos adquiridos para los Juegos Olímpicos de 2030.

La asociación anticorrupción AC!! interpuso una denuncia penal ante la fiscalía de Annecy por puesta en peligro del prójimo, y la justicia investiga si los estudios de impacto ambiental previos a la construcción fueron falsificados para ocultar la presencia de permafrost inestable.

Qué pasaría si el embalse de Courchevel colapsara y qué medidas se han tomado

Un informe técnico confidencial advierte de que una rotura total del dique liberaría 170.000 metros cúbicos de agua y lodo ladera abajo en menos de 30 minutos, un margen demasiado corto para una evacuación completa. El impacto directo lo recibiría La Tania, núcleo turístico con 90 cabañas alpinas y varios complejos hoteleros situados en la trayectoria de descenso.

La prefectura de Saboya ordenó vaciar el embalse de forma progresiva hasta dejarlo en 25.000 metros cúbicos, un 85% menos de su capacidad original. Sensores geotécnicos monitorizan las 24 horas el desplazamiento del dique, que ya ha cedido 90 centímetros en su sección sureste.

Pese al riesgo, la estación no ha descartado el proyecto: el plan prevé nuevas perforaciones geológicas en junio, la construcción de un dique interior provisional y una reconstrucción definitiva en 2027 que elevaría los muros de 19 a 21 metros de altura para recuperar la capacidad original.