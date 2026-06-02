Zaragoza se despide de este verano adelantado: fuertes vientos y bajada drástica de temperaturas a partir de esta fecha

Fuertes vientos y una bajada drástica de temperaturas harán que Zaragoza y gran parte de Aragón se despida de este verano adelantado. Será mejor que nos preparemos para lo peor, tenemos por delante una serie de cambios destacados que pueden afectarnos de lleno. Es momento de saber qué puede pasar en estas comunidades en las que quizás tendremos que empezar a visualizar determinadas situaciones del todo inesperadas. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Es momento de poner en práctica determinadas situaciones que hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener. Hemos tenido un importante ascenso de las temperaturas en unos días previos a la entrada al mes de junio, pero cuidado, porque lo que está por llegar, puede ser un destacado cambio de rumbo. Tocará estar preparados a una situación que hasta el momento no sabíamos que tendríamos por delante y que puede ser esencial que tengamos en consideración. Zaragoza será una de las zonas en las que se notará este importante descenso de las temperaturas que estamos a punto de vivir en breve con esta previsión del tiempo.

Se despide Zaragoza del verano adelantado

El verano adelantado empieza a ser una realidad en estos días en los que realmente podemos empezar a ver llegar un cambio destacado que nos trasladará a una situación anterior. Lo que nos estará esperando es un destacado giro, en una tendencia al alza que deberemos empezar a ver llegar.

Es hora de saber qué es lo que nos espera en las próximas horas en las que parece que todo puede ir cambiando por momentos. Tocará esperar un destacado giro de guion que nadie hubiera visto en días anteriores. Lo que puede ser una realidad es algo que afectará de lleno a ciertas provincias y comunidades autónomas.

El norte del país será de los primeros puntos de volver a la normalidad, de tener por delante algunos cambios que pueden acabar siendo los que nos golpearán de lleno. Nos esperan destacados giros de guion importantes que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Estaremos muy pendientes de este cambio de tendencia que, sin duda alguna, esperaremos después de unos días en los que las cifras se han convertido en un problema para todos.

A partir de esta fecha llegan fuertes vientos y bajada de las temperaturas

Una importante bajada de las temperaturas está a punto de llegar, a partir de esta fecha, llegan fuertes vientos que pueden cambiarlo todo. Aragón se prepara para volver a una primavera de lo más intensa, con unas cifras que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielo poco nuboso, con intervalos de nubosidad de evolución diurna en el sistema Ibérico y el Pirineo oriental por la tarde, donde hay baja probabilidad de chubascos acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas en descenso en zonas de montaña y sin cambios en los valles y depresiones; máximas en descenso, que será notable en el cuadrante noroeste. Viento flojo del noroeste en la depresión del Ebro y de dirección variable en el resto a primeras horas, aumentando a moderado u ocasionalmente fuerte en la depresión del Ebro, sin descartar rachas muy fuertes, y tendiendo a componente norte en el resto».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas máximas en descenso notable en el cuadrante noroeste. No se descartan rachas de viento muy fuertes en la depresión del Ebro por la tarde».

La AEMET no duda en advertir también al resto del país de lo que llega: «Se prevé un día marcado por la estabilidad en la mayor parte del país, con un predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente el acercamiento de un frente dejará intervalos de nubes en el Cantábrico y cielos nubosos o cubiertos en Galicia, donde además podrían darse precipitaciones débiles al final del día. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, se esperan nubes bajas en el interior de Valencia. En Canarias, se prevén cielos nubosos en el norte, con alguna precipitación débil en las islas montañosas, y poco nubosos o despejados en el sur. Las temperaturas máximas aumentarán en el oeste y el norte peninsular, de forma notable (de más de 6 grados) en interiores del área cantábrica y alto Ebro, descenderán, también de forma notable, en el nordeste de Mallorca y en los litorales del sur y sureste de la Península, y se mantendrán sin cambios relevantes en el resto. Las temperaturas mínimas bajarán de forma generalizada en la Península y Baleares, aunque seguirán por encima de los 20 grados en puntos del Guadalquivir y del litoral Mediterráneo. En Canarias no se esperan cambios. A pesar de los descensos, aún podrán superarse los 35 grados en el Guadalquivir. Se esperan heladas en las cumbres de los Pirineos».