Este martes 2 de junio, como ocurre con el resto de la semana hay algo que se repite desde primera hora de la mañana y es el ver a conductores repostando su coche en las gasolineras y estaciones de servicio para poder pasar el día, o para también, el resto de la semana. Es importante entonces saber cuál es el precio de la gasolina hoy y sobre todo, cómo podemos ahorrar con ello o de hecho, cuáles son las más baratas.

Porque no cuesta lo mismo repostar en todas partes ya que dentro de la propia Comunidad de Madrid hay estaciones con precios bastante distintos, y en algunos casos el ahorro es más que evidente. Basta con cambiar de zona o elegir una gasolinera concreta para pagar menos por el mismo combustible. Por eso cada vez más gente consulta los precios antes de salir de casa o incluso desde el móvil justo antes de repostar. Y una de las opciones que más se utilizan es el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, que ofrece los precios que comunican las propias gasolineras. Con esa información, resulta mucho más fácil localizar las opciones más baratas en cada momento así que toma nota ahora porque te ofrecemos el precio de la gasolina hoy 2 de junio con las gasolineras más baratas de Madrid

Precio de la gasolina hoy 2 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

A continuación puedes consultar las gasolineras con los precios más bajos en la Comunidad de Madrid para este lunes 2 de junio, a partir de lo que establece el Geoportal de gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica:

Gasolina 95

Plenergy : Meco, Camino del Olivo, 1 – 1,365 €/l.

: Meco, Camino del Olivo, 1 – 1,365 €/l. Alcampo : Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34 – 1,369 €/l.

: Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34 – 1,369 €/l. Alcampo : Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,369 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,369 €/l. Oil+ : Madrid, Calle Muguet, 12 – 1,369 €/l.

: Madrid, Calle Muguet, 12 – 1,369 €/l. Ballenoil : Madrid, Calle Sinfonía, 9 – 1,369 €/l.

: Madrid, Calle Sinfonía, 9 – 1,369 €/l. Petroprix : Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155 – 1,369 €/l.

: Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155 – 1,369 €/l. Supeco : Alcalá de Henares, Polígono La Garena, Av. Europa s/n – 1,369 €/l.

: Alcalá de Henares, Polígono La Garena, Av. Europa s/n – 1,369 €/l. Petroprix : Madrid, Calle Secoya, 12 – 1,369 €/l.

: Madrid, Calle Secoya, 12 – 1,369 €/l. Ballenoil : Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2 – 1,369 €/l.

: Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2 – 1,369 €/l. Lavaplus : Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3 – 1,369 €/l.

: Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3 – 1,369 €/l. Petroprix : Madrid, Avenida Aviación, 22 – 1,369 €/l.

: Madrid, Avenida Aviación, 22 – 1,369 €/l. Petroprix : Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2 – 1,379 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2 – 1,379 €/l. Ballenoil : Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n – 1,379 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n – 1,379 €/l. Ballenoil : Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19 – 1,379 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19 – 1,379 €/l. Ballenoil : Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78 – 1,379 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78 – 1,379 €/l. Plenergy : Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36 – 1,379 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36 – 1,379 €/l. Plenergy : Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125 – 1,379 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125 – 1,379 €/l. Gasolinera Torrejón : Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 108 – 1,389 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 108 – 1,389 €/l. Ballenoil : Alcalá de Henares, Carretera M-300 km 26,9 – 1,389 €/l.

: Alcalá de Henares, Carretera M-300 km 26,9 – 1,389 €/l. Ballenoil : Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución, 225 – 1,389 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución, 225 – 1,389 €/l. Ballenoil : Madrid, Avda. Democracia, 41 – 1,389 €/l.

: Madrid, Avda. Democracia, 41 – 1,389 €/l. Ballenoil : Madrid, Avda. de la Democracia, 62 – 1,389 €/l.

: Madrid, Avda. de la Democracia, 62 – 1,389 €/l. Beroil : Móstoles, Calle Simón Hernández, 73 – 1,389 €/l.

: Móstoles, Calle Simón Hernández, 73 – 1,389 €/l. Ballenoil : Coslada, Avenida Jarama, 17 – 1,389 €/l.

: Coslada, Avenida Jarama, 17 – 1,389 €/l. Ballenoil: Madrid, Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell km 22 – 1,389 €/l.

Gasolina 98

Alcampo : Madrid, Calle José Paulete – 1,479 €/l.

: Madrid, Calle José Paulete – 1,479 €/l. Alcampo : Alcobendas, Avenida Olímpica, 9 – 1,519 €/l.

: Alcobendas, Avenida Olímpica, 9 – 1,519 €/l. Confor Auto : Alcobendas, Avenida de la Industria, 45 – 1,559 €/l.

: Alcobendas, Avenida de la Industria, 45 – 1,559 €/l. Galp : Navalcarnero, Polígono Alparache, s/n – 1,564 €/l.

: Navalcarnero, Polígono Alparache, s/n – 1,564 €/l. Alcampo : Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34 – 1,569 €/l.

: Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34 – 1,569 €/l. Shell : Ciempozuelos, Carretera M-414 km 42,100 – 1,569 €/l.

: Ciempozuelos, Carretera M-414 km 42,100 – 1,569 €/l. Shell : Móstoles, Glorieta de los Jazmines, s/n – 1,579 €/l.

: Móstoles, Glorieta de los Jazmines, s/n – 1,579 €/l. Alcampo : Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,589 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 – 1,589 €/l. Shell : Madrid, Carrera Valencia km 14,800 – 1,599 €/l.

: Madrid, Carrera Valencia km 14,800 – 1,599 €/l. E.Leclerc : Aranjuez, Paseo Deleite, 13 – 1,599 €/l.

: Aranjuez, Paseo Deleite, 13 – 1,599 €/l. Confort Auto : Aldehuela y La Torrecilla, Calle Diesel, 9 – 1,599 €/l.

: Aldehuela y La Torrecilla, Calle Diesel, 9 – 1,599 €/l. Alcampo Fuenlabrada : Fuenlabrada, C.C. Loranca, Av. Pablo Iglesias s/n – 1,608 €/l.

: Fuenlabrada, C.C. Loranca, Av. Pablo Iglesias s/n – 1,608 €/l. Alcampo : Alcorcón, Avenida Europa, s/n – 1,608 €/l.

: Alcorcón, Avenida Europa, s/n – 1,608 €/l. BP Dualez 365 : El Álamo, Carretera M-404 km 4,950 – 1,609 €/l.

: El Álamo, Carretera M-404 km 4,950 – 1,609 €/l. Galp : Alcalá de Henares, Vía Complutense esquina C/ Ávila – 1,614 €/l.

: Alcalá de Henares, Vía Complutense esquina C/ Ávila – 1,614 €/l. BP San Peter 365 : Madrid, A-3 km 11,200 – 1,619 €/l.

: Madrid, A-3 km 11,200 – 1,619 €/l. Cepsa San Fernando 365 : San Fernando de Henares, Calle Cerrajeros, 2 – 1,619 €/l.

: San Fernando de Henares, Calle Cerrajeros, 2 – 1,619 €/l. Cepsa Mayorazgo 365 : Madrid, Calle Sierra de la Demanda, 2 – 1,619 €/l.

: Madrid, Calle Sierra de la Demanda, 2 – 1,619 €/l. Cepsa La Gavia 365 : Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60 – 1,619 €/l.

: Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60 – 1,619 €/l. BP Río Corvo 365 : Alcalá de Henares, Carretera Antigua N-II km 26 – 1,629 €/l.

: Alcalá de Henares, Carretera Antigua N-II km 26 – 1,629 €/l. Petrokal : Torrejón de Ardoz, Calle Solana de la, 17 – 1,629 €/l.

: Torrejón de Ardoz, Calle Solana de la, 17 – 1,629 €/l. Q8 : Madrid, Calle Bravo Murillo, 358 – 1,639 €/l.

: Madrid, Calle Bravo Murillo, 358 – 1,639 €/l. Super Oil : Mejorada del Campo, Calle Aragón, 18 – 1,639 €/l.

: Mejorada del Campo, Calle Aragón, 18 – 1,639 €/l. BP La Gavia 365 : Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60 – 1,639 €/l.

: Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60 – 1,639 €/l. Galp: Villalba de Guadarrama, Carrefour Los Valles, Calle Matadero s/n – 1,644 €/l.

Diésel

Oil+ : Madrid, Calle Muguet, 12 – 1,419 €/l.

: Madrid, Calle Muguet, 12 – 1,419 €/l. Ballenoil : Madrid, Calle Sinfonía, 9 – 1,419 €/l.

: Madrid, Calle Sinfonía, 9 – 1,419 €/l. Ballenoil : Madrid, Calle Reus, 13 – 1,419 €/l.

: Madrid, Calle Reus, 13 – 1,419 €/l. Petroprix : Madrid, Calle Secoya, 12 – 1,419 €/l.

: Madrid, Calle Secoya, 12 – 1,419 €/l. Petroprix : Madrid, Avenida Aviación, 22 – 1,419 €/l.

: Madrid, Avenida Aviación, 22 – 1,419 €/l. Ballenoil : Pinto, Avenida de Alcotanes, 5 – 1,479 €/l.

: Pinto, Avenida de Alcotanes, 5 – 1,479 €/l. OD06 : Pinto, Calle Mochuelos, 1 – 1,479 €/l.

: Pinto, Calle Mochuelos, 1 – 1,479 €/l. Beroil : Móstoles, Calle Simón Hernández, 73 – 1,489 €/l.

: Móstoles, Calle Simón Hernández, 73 – 1,489 €/l. Esteba Rivas : Getafe, Calle Eratóstenes, 15 – 1,489 €/l.

: Getafe, Calle Eratóstenes, 15 – 1,489 €/l. Alcampo Fuenlabrada : Fuenlabrada, C.C. Loranca, Av. Pablo Iglesias s/n – 1,499 €/l.

: Fuenlabrada, C.C. Loranca, Av. Pablo Iglesias s/n – 1,499 €/l. Alcampo : Alcorcón, Avenida Europa, s/n – 1,499 €/l.

: Alcorcón, Avenida Europa, s/n – 1,499 €/l. E.Leclerc : Madrid, Calle Calderilla, 1 – 1,499 €/l.

: Madrid, Calle Calderilla, 1 – 1,499 €/l. Petroprix : Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2 – 1,499 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2 – 1,499 €/l. Ballenoil : Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n – 1,499 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n – 1,499 €/l. Ballenoil : Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19 – 1,499 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19 – 1,499 €/l. Ballenoil : Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78 – 1,499 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78 – 1,499 €/l. Plenergy : Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36 – 1,499 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36 – 1,499 €/l. Lavaplus : Alcorcón, Avenida de Europa, 15 – 1,499 €/l.

: Alcorcón, Avenida de Europa, 15 – 1,499 €/l. Plenergy : Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125 – 1,499 €/l.

: Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125 – 1,499 €/l. Plenergy : Móstoles, Calle Torres Quevedo, 2 – 1,509 €/l.

: Móstoles, Calle Torres Quevedo, 2 – 1,509 €/l. Petrol Móstoles : Móstoles, Calle Torres Quevedo, 6 – 1,519 €/l.

: Móstoles, Calle Torres Quevedo, 6 – 1,519 €/l. Low Cost Repost : Madrid, Calle Hilario Herranz Establos, 20 – 1,519 €/l.

: Madrid, Calle Hilario Herranz Establos, 20 – 1,519 €/l. Meroil : Becerril de la Sierra, Carretera M-623 km 1,5 – 1,528 €/l.

: Becerril de la Sierra, Carretera M-623 km 1,5 – 1,528 €/l. Galp : Pinto, Carretera M-506 km 26 – 1,529 €/l.

: Pinto, Carretera M-506 km 26 – 1,529 €/l. Alcampo: Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34 – 1,529 €/l.

Geoportal tiene los listados y el mapa para encontrar las gasolineras más baratas

El Geoportal del Ministerio es, a día de hoy, una de las formas que tenemos más rápidas de comprobar cuánto cuesta el combustible en cada estación de servicio. La herramienta recoge los datos que envían las propias gasolineras y los muestra de forma ordenada, algo que facilita mucho la comparación.

Y tenemos un ejemplo de la información que ofrece este portal con los listados que acabamos de ver. Sólo tenemos que buscar por provincia, en este caso Madrid, y de este modo, podemos ver directamente cuáles son las más baratas sin tener que ir una por una. Y para ciudades como Madrid, donde hay muchas gasolineras, esto ahorra bastante tiempo. Pero además, de los listados, el sistema incluye un mapa que permite moverse por zonas concretas, ver qué estaciones tenemos más cerca y consultar sus precios. Es útil, por ejemplo, para planificar un repostaje antes de salir o para localizar una opción más económica en una ruta habitual. Puedes ver un ejemplo de cómo aparece la información en este mapa que te dejamos de una zona de Madrid:

Además, también permite filtrar por tipo de carburante. De esta forma, el usuario puede centrarse sólo en gasolina 95, gasolina 98 o diésel, sin mezclar datos que no necesita. En pocos minutos se puede tener una idea bastante clara de dónde compensa más repostar.