Inmigrantes marroquíes se organizan en redes sociales para una nueva avalancha en Ceuta el 15 de agosto

El asalto masivo a Ceuta no habría sido tan efectivo sin las redes sociales, que consiguieron movilizar a más de 100.000 personas que en su mayor parte entraron ilegalmente en España. Ahora, una nueva oleada migratoria impulsada por decenas de cuentas marroquíes, algunas en manos de operadores sospechosos, está preparando un nuevo asalto a la ciudad autónoma el próximo 15 de agosto.

El lema que corre como la pólvora en las redes sociales marroquíes es: «15 de agosto de 2026, todo cobra sentido ese día». Una frase que repiten todas las cuentas involucradas en la nueva convocatoria de asalto, mientras invitan a los inmigrantes a unirse a grupos privados de WhatsApp para coordinar el asalto a la frontera española: «Todos son bienvenidos, entrada privada».

Son los jóvenes, como ya ocurrió en el asalto masivo de la semana pasada, los que se están haciendo eco del llamamiento, difundiéndolo entre decenas de miles de seguidores en redes sociales. La nueva oleada de mensajes se mueve bajo los hashtags o claves: #MigraciónAEspaña o #ContratodetrabajoenEspaña.

Fecha para un nuevo asalto a Ceuta

El asalto masivo que hace unos días colapsó Ceuta ha servido para descubrir que estas comunidades digitales ya existían desde hace tiempo y sólo necesitan que alguien fije la fecha e impulse el movimiento para que se propague a gran velocidad. Las autoridades magrebíes, con su inacción o complicidad, ya se ocupan del resto.

Las instrucciones para forzar la frontera de Ceuta por tierra y por mar circulan libremente por las redes sociales, junto a puntos de venta de aletas, flotadores o neoprenos en la frontera con la ciudad española.

Medios internacionales, incluso, llegan a citar a profesores de natación marroquíes que confirman cómo desde hace semanas cientos de jóvenes han aprendido a nadar, por su cuenta o con asistencia a cursos de natación.

Tras los preparativos, llega el turno de los bulos que comenzarán a circular en cuanto se acerque la fecha del pistoletazo de salida.

En el asalto masivo del 29 y 30 de julio, Instagram, TikTok y WhatsApp se llenaron de vídeos y mensajes en los que se aseguraba que la ley española les permitiría quedarse en territorio nacional o que la frontera estaba abierta y cualquiera podría regularizar su situación en España.

«Harag a Ceuta»

La puerta de acceso a todo esto está en Instagram, TikTok y demás redes sociales y la llave para entrar consiste en teclear el término Harag o Haraga, un vocablo norteafricano que se refiere a los emigrantes ilegales que destruyen sus documentos para entrar en Europa y alegar una nueva identidad para quedarse en territorio Schengen.

Entre tanto, la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación para averiguar quién o quiénes han impulsado esas campañas brutales de emigración. Si se trata de las mafias, poco probable, o más bien es una estrategia política coordinada desde Marruecos.