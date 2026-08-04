Le preguntamos al carnicero qué corte de ternera era realmente el mejor: «Este tiene la proporción perfecta entre precio, calidad, jugosidad y ternura»

La ternera es un tipo de carne que numerosos clientes compran según sus preferencias. Aunque, a la hora de pedir, suelen coincidir formulando la misma pregunta: «¿Qué corte es el más tierno?». La respuesta es clara: la parte más tierna de la ternera es el solomillo, también denominado lomo. La razón por la que no tiene tantos nervios es porque el ternero ha usado este músculo muy poco a lo largo de toda su vida, dando lugar a su ternura y jugosidad características. Además, los expertos recomiendan pedir el corte de lomo de ternera por su calidad y relación calidad-precio.

El corte de lomo de ternera

El corte que recomiendan los carniceros es el lomo de ternera, ya que ofrece un corte de alta calidad con una gran relación calidad-precio, jugosidad y ternura. Una parte de la ternera que, comparada con el famoso filete de ternera, es más económica y tierna para la preparación de los filetes, cocinarlos a la parrilla o asarlos enteros. Así que se considera la mejor opción para la cocina diaria y las comidas familiares, sobre todo si acuden niños pequeños a las mismas.

Los especialistas también recomiendan la pierna de ternera como opción para empanar y preparar filetes a la vienesa, en especial partes como la manita y el frikando. Esta parte es más firme que el solomillo y el lomo, pero con una preparación adecuada quedan muy tiernas, jugosas y llenas de sabor.

La clave: los métodos de preparación

La ternura de la ternera no depende sólo del animal, sino también del método de preparación, aseguran los carniceros. Unos procesos que engloban al solomillo y el lomo de ternera porque se cocinan mejor y más rápido a alta temperatura, conservando su jugosidad. En el caso de los cortes con más tejido conectivo, como la paleta o la pierna de ternera, son las partes más sabrosas tras un estofado lento o un asado. Además, el procedimiento recae en el colágeno que se transforma de manera gradual en gelatina y la carne obtiene una ternura perfecta. Por lo tanto, el solomillo de ternera se ha convertido en la mejor opción para aquellas personas que buscan jugosidad y mejor relación calidad-precio.