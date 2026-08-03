Los carniceros coinciden: «El corte más tierno para hacer milanesas no es el que la mayoría compra»

En numerosos hogares, la milanesa es uno de los platos más populares, aunque elegir el corte de carne adecuado puede marcar la diferencia entre un resultado jugoso o una carne seca y dura. Un plato originario y popularizado en Argentina y por el que la gran mayoría de consumidores apuesta por el peceto o la cuadrada, pero muchos carniceros aseguran que hay una opción que ofrece una mejor combinación de ternura y sabor. Por ello, los expertos coinciden que la nalga se ha convertido en el corte favorito para preparar milanesas gracias a su textura suave, su bajo contenido en grasa y su relación calidad-precio.

La nalga: el mejor corte

La nalga es la parte trasera de la res y destaca por tener fibras finas y una carne uniforme. Esto facilita obtener un filete grande y de grosor regular. A su vez, tiene menos nervios y resulta más fácil de trabajar, consiguiendo una cocción homogénea de la carne. Lo anterior, evita que las milanesas queden duras o se deformen durante el cocinado.

Los beneficios del corte

Los expertos destacan los siguientes motivos por los que la nalga suele ser la mejor elección:

La carne es tierna y jugosa.

Los filetes son grandes y fáciles de empanar.

Tiene un gran rendimiento.

El precio es más competitivo que el peceto.

La cocción es uniforme produce que no haya pérdida de jugosidad.

El peceto

El peceto sigue manteniendo su fama y popularidad dentro de los cortes para las milanesas. Además, los carniceros exponen que es una carne más magra y compacta, incluso si no se cocina correctamente puede quedar más seca que la nalga. Por ello, numerosos expertos recomiendan reservar el peceto para aquellas personas que busquen una textura muy firme, mientras que la nalga ofrece un equilibrio más completo entre ternura y sabor.

¿Cuál es el secreto de la perfección?

El secreto para que una milanesa quede perfecta sería pedir filetes de un grosor uniforme, evitar carnes que hayan perdido la cadena de frío y no excederse con el tiempo de fritura para conservar la jugosidad del interior. Por eso, con estos consejos y eligiendo el corte adecuado se puede conseguir milanesas más tiernas, sabrosas y con una gran calidad sin necesidad de gastar tanto dinero.