El juez imputa por injurias y calumnias al concejal socialista que reveló la dirección de la casa de Peinado

El juez imputa por los delitos de injurias y calumnias a Fernando Jabonero, ex concejal del PSOE que reveló la dirección de la casa del juez Juan Carlos Peinado y que publicaba comentarios ofensivos contra él en sus redes sociales.

Fernando Jabonero, ex edil socialista de Pastrana (Guadalajara) y quien se define como «activista anticorrupción», ha sido citado por el juez como imputado el próximo mes de octubre. Jabonero tendrá que dar explicaciones en sede judicial por sus manifestaciones difamatorias, insidiosas y vejatorias contra el juez Peinado.

Juan Carlos Peinado demandó a Jabonero y le reclamaba 25.000 euros por daños morales. El magistrado le pedía que reconociera que filtró el expediente de su chalet de Ávila y que le denunció para «cuestionar la instrucción» contra Begoña Gómez y para «crear artificiosamente una causa de recusación» para apartarlo del caso, entre otros aspectos.

El juez les emplazó a un acto de conciliación que se celebró en 2025. El socialista no se retractó de sus palabras por lo que no llegaron a un acuerdo y Juan Carlos Peinado decidió acudir a la vía penal y ponerle una querella por injurias y calumnias.

El juez ha admitido a trámite esta querella y ha decidido imputar a Jabonero, que ahora tendrá que buscar un abogado para defenderse en el procedimiento. Se arriesga a ser condenado.

Filtración de su chalet

Fernando Jabonero ha protagonizado una verdadera cacería contra el juez Peinado desde que iniciase el caso de Begoña Gómez en la primavera de 2024. El ex concejal acudió al Ayuntamiento de La Adrada y pidió información urbanística sobre la casa del juez Peinado. El consistorio contestó con una carta dirigida a Jabonero en la que aparecía la calle, el número y la referencia catastral de la vivienda del juez. También aportaron un reportaje fotográfico.

El expediente acabó publicado en medios de comunicación que señalaron la casa del juez Peinado con todo lujo de detalles. El Plural publicó la carta íntegra del Ayuntamiento sin ni siquiera borrar el nombre del destinatario y La Ser también se hizo eco borrando a las 24 horas la noticia tras la solicitud de la defensa del juez Peinado.

En los artículos que publicaron incluyeron la referencia catastral de la finca, su ubicación exacta, imágenes de la propiedad, distinto material cartográfico e identificaban al juez Peinado como el propietario. El magistrado incide en la demanda que todos esos datos no eran necesarios para informar de la situación administrativa de la vivienda y por ello considera que se ha vulnerado su derecho a la intimidad.

Por estos motivos, Guadalupe Sánchez, la abogada del juez Peinado en temas de honor, puso una demanda por la vía civil por las filtraciones a medios de comunicación de los datos de su casa. Están demandados El Plural, La Ser y Fernando Jabonero y el juez les pide 450.000 euros de indemnización por vulnerar el derecho a la intimidad del magistrado al revelar la dirección y diferentes datos de su casa.

Esta demanda civil está pendiente de notificar a Fernando Jabonero, que ya ha sido imputado por la vía penal por injurias y calumnias contra el juez Peinado.