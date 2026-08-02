El líder del PSOE de Argentina que dirige la Ley de Nietos fue alto cargo de la corrupta Kirchner

El actual líder del Partido Socialista en Argentina, Óscar González, ejerció como secretario de Relaciones Institucionales durante el gobierno de Cristina Kirchner, entre 2008 y 2015. Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria tras ser condenada a seis años de cárcel e inhabilitación de por vida por corrupción en la adjudicación de obra pública.

González -que fue además diputado- fue elegido en septiembre de 2024 para liderar la comisión gestora del PSOE en Argentina, tras la renuncia de la anterior secretaria general, Lorena Suárez. La encargada de la designación fue Pilar Cancela, entonces secretaria de Políticas Migratorias y del PSOE Exterior y que actualmente es la secretaria de Estado de Migraciones del Gobierno de Pedro Sánchez.

González es el encargado de implementar en el país la conocida como Ley de Nietos, actualmente en el centro de la polémica por la nacionalización masiva de descendientes de españoles y su impacto electoral. Precisamente, en la constitución de la gestora se destacó el «desafío» que suponía la implantación de esta ley.

«Esta conducción asume los desafíos de incorporar a la vida política española a las nuevas generaciones de descendientes que están optando por la ciudadanía gracias a la Ley de Memoria Democrática, consolidar la presencia de la agrupación en toda la extensión del territorio argentino y visibilizar los logros del Gobierno español en el actual contexto global», se comunicó desde el PSOE argentino.

González sigue siendo un ferviente defensor de Cristina Kirchner, condenada por un delito de administración fraudulenta en relación a irregularidades en la concesión de obras viales mientras se encontraba al frente del país.

El proceso se denominó Causa Vialidad. La Justicia encontró a Kirchner culpable de conceder de forma ilegal más de medio centenar de obras públicas a un empresario amigo, Lázaro Báez, en la provincia patagónica de Santa Cruz. El tribunal determinó además que «parte del dinero erogado por el Estado tenía como destino final las empresas familiares de la ex presidenta». La condena fue confirmada por el Supremo el año pasado y, hace unas semanas, la Corte Suprema de Argentina determinó que Kirchner y sus cómplices deberán restituir el dinero defraudado al Estado, estimado en unos 400 millones de dólares.

En las publicaciones en redes sociales del líder socialista argentino destaca el apoyo a la ex presidenta -«Injustamente detenida, ¡Cristina libre!»- además de al propio Pedro Sánchez: «Más que nunca, contra viento y marea», señaló en un comentario reciente ante los escándalos de corrupción que cercan al presidente del Gobierno español.

🇦🇷12 años de un momento muy emotivo de mi vida: jurando ante ⁦@CFKArgentina⁩ en el salón Blanco de la Casa Rosada. Un orgullo haber integrado sus dos gobiernos. Un orgullo tenerla de Vice Presidenta y contar con su liderazgo cívico. pic.twitter.com/tWWwKYEThv — Oscar González (@oscargonzalezrs) August 5, 2020

González es el encargado de promover las nacionalizaciones de descendientes de españoles en Argentina, el país que acumula más peticiones -hasta un millón, 650.000 de ellas sólo en Buenos Aires-.

El partido ha venido organizando numerosas jornadas de asesoramiento, además de encuentros con dirigentes españoles, como la propia Cancela o César Mogo, su sucesor al frente del PSOE Exterior. Ambos han protagonizado numerosos viajes al país para reunirse con la colectividad en el exterior y animarles a adquirir el pasaporte español y votar al PSOE.

Muy positivo encuentro entre la Ejecutiva del @psoeargentina y la responsable de Exterior del @PSOE @PiliCancela , Secretaria de Estado de Emigración del gobierno español. Elecciones gallegas, vascas y europeas de este año, prórroga de la LMD entre los temas considerados. pic.twitter.com/xm2QAlV8Aw — Oscar González (@oscargonzalezrs) February 13, 2024

El PSOE de Argentina es especialmente activo en la movilización de los descendientes de españoles, con vistas a su participación electoral. Este periódico reveló, por ejemplo, una reunión en la sede de Buenos Aires en la que se planteaba el interés de movilizar el voto exterior en «provincias pequeñas», donde menos papeletas les distancian del PP.

OKDIARIO también ha documentado en exclusiva cómo descendientes de emigrantes que partieron de España a finales del siglo XIX han logrado la nacionalidad; o los actos masivos de jura de la nacionalidad que se llevan a cabo en los consulados y que, en algunos casos, superan incluso el millar de participantes.

Diligencias contra Puente

La raíz de la polémica está en la instrucción firmada por Sofía Puente -hermana de Óscar Puente y entonces directora de Seguridad Jurídica y Fe Pública- que reinterpretó el alcance de las nacionalizaciones recogidas en la Ley de Memoria Democrática. Esta ley limitaba el acceso a la nacionalidad a los descendientes de exiliados de la Guerra Civil y el franquismo. La instrucción, sin embargo, permitió que prácticamente cualquier descendiente de emigrantes españoles solicitase la nacionalidad, fuese cual fuese la razón de su salida de España.

Por este motivo, un juzgado ha abierto ya diligencias preliminares contra Puente -actual secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia- por un posible delito de prevaricación, tras una querella de Hazte Oír. En la querella se recogen algunas informaciones publicadas por este periódico, como la circular informativa del consulado general de España en Caracas en la que se admitía: «La Ley de Memoria Democrática no menciona a tataranietos ni bisnietos, aunque estos casos se están admitiendo a trámite en función de sus disposiciones interpretativas».