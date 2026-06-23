El PSOE revela su estrategia: captar a los nacionalizados de «provincias pequeñas» donde menos votos le separan del PP

La nacionalización de los descendientes de emigrantes españoles tiene un evidente interés electoral para el Partido Socialista. Como ha ido revelando OKDIARIO, el partido de Pedro Sánchez quiere recuperar el peso del voto exterior, un potencial de gran relevancia de cara a las próximas generales, y que el PSOE considera un «espacio» propio en el que salir a ganar. El vídeo que ahora publica este periódico es revelador de esta estrategia. Corresponde a una sesión interna de debate tras las generales de julio de 2023, que ganó Alberto Núñez Feijóo con 137 escaños por los 121 de Sánchez. La jornada fue organizada por el PSOE de Argentina, y en ella se desvela el interés en movilizar a los nacionalizados que votan en «provincias pequeñas», aquellas en las que existe una menor distancia entre los dos grandes partidos.

Argentina es el país con más inscritos en el CERA -censo electoral de españoles residentes en el extranjero- con 509.082 votantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), seguido de Francia (262.511) y EEUU (208.278).

Desde hace años, y consciente de su potencial, el PSOE lleva a cabo una activa movilización en este país. Han sido frecuentes los viajes de Pilar Cancela, actual secretaria de Estado de Migraciones, cuando era responsable del PSOE en el Exterior. En sus reuniones en Buenos Aires no ocultó el interés electoralista de la Ley de Nietos. Su sucesor, César Mogo, ha seguido la misma senda. El año pasado, en una entrevista en la televisión argentina, confirmó la tergiversación de la llamada Ley de Memoria Democrática para conceder la nacionalidad a cualquier descendiente de emigrante español, fuese o no exiliado político. Se jactó, incluso, de que Argentina tendría más nacionalizados -y en consecuencia, potenciales votantes- que «el 95%» de las ciudades españolas. Este periódico viene revelando cómo descendientes de españoles que emigraron antes de la Guerra Civil -incluso tataranietos- han logrado la nacionalidad. El propio Mogo, que también es senador, celebró que la medida permitía otorgar la nacionalidad española a los descendientes de emigrantes incluso «desde finales del siglo XIX».

De ahí que movilizar al electorado exterior, con estrategia, sea el afán del PSOE. Para ello cuenta con sus agrupaciones en el exterior.

«Siempre hay que pensar que todos son potenciales votantes del PSOE (…). El voto extranjero cuenta, importa», advirtió uno de los ponentes en la jornada organizada tras las elecciones de 2023.

En este contexto, expuso la estrategia: «Hay que tener en cuenta no sólo a las grandes ciudades y las provincias que concentran una porción electoral importante, sino también a las provincias pequeñas, donde se distribuyen pocas bancas [escaños] y donde muchas veces los partidos tienen pocos votos de distancia entre el primero y el segundo».

Así, «apuntando una mejor estrategia, sabiendo que puede haber votantes recientes en el exterior que puedan ir a votar, esos escaños pueden consolidar mayorías en escenarios tan peleados (…) que terminen formando gobierno».

En esa estrategia, sería fundamental «conocer no sólo los datos agregados del voto CERA sino en cada uno de los territorios, especialmente los de provincias pequeñas, donde cada voto cuenta».

«No es lo mismo Barcelona o Madrid. En las provincias pequeñas es donde más se ha dividido el voto entre los dos grandes partidos. Contar desde el extranjero con esos datos va a ser de muchísima relevancia. Esos datos son los que nos faltan para poder tener una estrategia electoral profesional, que nos permita ir a buscar a cada votante».

Para el PSOE, «si juntas 2.000 o 3.000 votos en provincias pequeñas puedes salir segundo o primero». Y ahí está la estrategia: «Si vas cruzando habitantes de provincias españolas que están residiendo acá con localidades de Argentina puedes ir apuntando la campaña, hacer llegar información…».

¿Dónde «desea» votar?

Una vez obtenida la nacionalidad española, el nuevo nacionalizado debe inscribirse en el censo para poder votar.

Para ello debe rellenar un formulario de la Oficina del Censo Electoral, en el que puede elegir el municipio en el que «desea ser adscrito a efectos de los procesos electorales en España».

Apenas tiene que justificar su elección. Entre los motivos de la elección del municipio está que sea «su última residencia», el «de mayor arraigo propio», el «de mayor arraigo de sus ascendientes» o bien «otros motivos».

El formulario indica que «en su caso» el solicitante «aporte los documentos que considere oportunos justificativos» de la decisión.

El voto CERA ha demostrado ya su relevancia en las últimas elecciones. El PSOE fue la fuerza más votada en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, mientras el PP arrasaba en el resultado final.

«¿Qué hay detrás de este interés por romper los consensos europeos en materia de inmigración… y a la vez meter dos millones y medio de nacionalizaciones de forma inmediata?», se preguntó Feijóo la semana pasada, en una entrevista en El Hormiguero, en Antena 3.

Según los datos ofrecidos por Exteriores, 2,4 millones de personas han solicitado la nacionalidad, se están tramitando 1,2 expedientes y 545.000 se han resuelto ya favorablemente.