El PSOE se quita la careta con la Ley de Nietos: «Tenemos un gran potencial, dos millones de personas pueden votar»

En público, el PSOE defiende las nacionalizaciones masivas en virtud de la autodenominada Ley de Memoria Democrática como un ejercicio de «justicia» y «reparación» con los descendientes de los exiliados del franquismo. Pero lo cierto es que, como ha venido revelando OKDIARIO, esa ley alcanza ya a los tataranietos de emigrantes que, por causas ajenas a la política, zarparon de España incluso en el siglo XIX. Y, también, que tiene un indudable impacto en el censo electoral.

Pocos días antes de las elecciones autonómicas de mayo de 2023, Pilar Cancela, quien por entonces era responsable del PSOE Exterior y actual secretaria de Estado de Migraciones, admitió que, gracias a esta ley, el PSOE había recuperado «un fuerte discurso político» entre los votantes del exterior, un colectivo muy jugoso en términos electorales.

Fue durante un encuentro telemático organizado por la federación socialista asturiana, en el que participaron además el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y la secretaria general del PSOE en Argentina, Lorena Suárez.

«La fuerza más votada»

En su intervención, Cancela recordó que «el PSOE siempre fue la fuerza política más votada en el exterior» antes de la implantación del voto rogado, una medida que desplomó la participación de los españoles en el extranjero y que, precisamente, se aprobó durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2011.

«Eso nos hizo muchísimo daño políticamente porque nos dejó sin discurso», lamentó la dirigente socialista, que añadió que «fueron unos años muy duros».

A continuación, celebró la derogación de este sistema de voto, en 2022, y ensalzó las nacionalizaciones con la Ley de Memoria. «Nos permite tener un discurso muy potente en el exterior, ha recuperado un espacio que debía ser nuestro».

Con ello, prosiguió: «Ahora mismo estamos en disposición de tener un fuerte discurso político y sobre todo de tener un potencial enorme a esa colectividad (sic) de casi dos millones de personas que pueden votar desde el exterior, bien desde Latinoamérica, 1.700.000, y otro millón más en Europa. Aquí estamos más fuertes e ilusionados que nunca», concluyó Cancela.

En su turno, Barbón ensalzó las políticas de su gobierno hacia los descendientes, como las ayudas para el retorno, y reclamó el voto atacando de manera tergiversada a la oposición: «En un minuto no se construye apenas nada, pero lo podemos perder todo. En un minuto se puede eliminar el voto a los ciudadanos que residen fuera de nuestras fronteras. Les pedimos que dediquen un minuto para ponerse delante de la urna, van a decidir la próxima década de Asturias». Finalmente, la jefa de los socialistas argentinos tomó el turno de palabra para proclamar: «¡Vamos con todo, a llenar las urnas de voto exterior!».

No es la primera vez que Pilar Cancela hace alarde, en encuentros con socialistas, del potencial de la Ley de Memoria para la captación de votos.

Días antes de las elecciones generales de 2023, se desplazó a Buenos Aires para participar en un foro con miembros del partido en Argentina, a quienes instó a movilizar el voto para el PSOE: «Si me preguntas qué les puedes contar a la gente cuando le pidas el voto para nosotros, hay dos argumentos muy potentes: que pueden votar en las mismas condiciones que cualquier ciudadano en España, y esto ha sido gracias a este Gobierno, y que tienen derecho a la adquisición de la nacionalidad, de la cual derivan otros muchos derechos, también gracias a la acción de este Gobierno». Cancela insinuó incluso que el Partido Popular impediría el acceso a la nacionalidad a los descendientes de exiliados si llegaba a gobernar.

«Dice, no, los expedientes que se hayan iniciado de la Ley de Memoria Democrática no se van a tocar… hombre, si derogas la ley… Hay que respetar un poco más a la colectividad en el exterior, y no contarle milongas», aseveró.

Campaña en consulados

Durante la charla, uno de los asistentes reveló además que él y Lorena Suárez se encargaban de hacer «campañas de movilización» en las «colas» de los consulados.

Según los últimos datos actualizados, 2,4 millones de personas han solicitado la nacionalidad y se están tramitando 1,2 millones de expedientes. 545.000 cuentan ya con una resolución favorable.

El voto de los españoles en el exterior, voto CERA, resulta en muchas ocasiones fundamental para decantar el reparto de escaños. El PSOE ha ganado este voto en los cuatro últimos procesos electorales -los comicios autonómicos en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía- mientras el PP arrasaba en el resultado final.

Desde el Partido Popular se viene advirtiendo que el Gobierno trata de alterar el censo electoral con las nacionalizaciones de la también llamada Ley de Nietos. «¿Qué hay detrás de esto?», se preguntó Alberto Núñez Feijóo, esta semana, en una entrevista en Antena 3. Esta ley, que fue aprobada en 2022 gracias al apoyo de Bildu, permite en la práctica acceder a la nacionalidad a cualquier descendiente de emigrante español.