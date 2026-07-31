¿Cuándo estará terminado el túnel de Gibraltar que unirá Marruecos a España? La fecha definitiva

A pesar del reciente conflicto en Ceuta y tras décadas de estudios, bloqueos políticos y desafíos técnicos, el proyecto del túnel submarino que conectará España y Marruecos vuelve a cobrar protagonismo. Con esta obra, se busca conectar Europa y África a través del estrecho de Gibraltar, aunque su ejecución es complicada por la dificultad técnica y sus constantes retrasos.

El origen de esta idea se remonta al siglo XIX, pero en los últimos años ha recibido un gran impulso institucional. En el plan, se incluye un túnel que mide entre 40 y 42 kilómetros de largo, por donde habría dos túneles principales y una galería de servicio, lo cual haría posible trasladar a los pasajeros y las mercancías en tan solo media hora. Esto estimularía el turismo, la movilidad y el comercio.

Para ello, el gobierno de España ha destinado aproximadamente 1,73 millones de euros para estudiar la factibilidad del trazado y examinar el subsuelo marino. La encargada de estos trabajos es la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar (Secegsa), que trabaja conjuntamente con las autoridades marroquíes.

Obstáculos y fecha definitiva para su apertura

A pesar de ello, existen obstáculos significativos como los terrenos inestables y las fallas geológicas. Aun así, la tecnología moderna haría posible esta obra, aunque el procedimiento necesitaría soluciones sofisticadas y caras. Esto explica la tardanza en el proyecto, a pesar de que supone un interés estratégico para las dos naciones. Otro de los elementos que más interés suscita es cuándo acabará la obra.

Inicialmente, se sugirió que podría estar en funcionamiento para el Mundial de fútbol de 2030, evento que España, Marruecos y Portugal coordinan en conjunto, aunque los datos más actuales descartan esa posibilidad. Ahora las estimaciones apuntan a una inauguración entre 2035 y 2040, para poder garantizar la financiación y la coordinación del proyecto.