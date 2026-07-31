Alicante rinde homenaje a su histórico edil de Cultura Pedro Romero y da su nombre al Centro de las Artes

El Ayuntamiento de Alicante ha rendido un merecido homenaje este jueves a Pedro Romero Ponce, el histórico concejal de Cultura, que desde 1995 a 2007 llevó las riendas de esa concejalía e impulsó la transformación cultural de la ciudad al siglo XXI. Entre otros logros, relanzó el Castillo de Santa Bárbara, hasta convertirlo en el monumento más visitado de toda la Comunidad Valenciana. Y dejó obras como la sala de exposiciones en que convirtió la antigua lonja del pescado o el Museo de Arte Contemporáneo, que los alicantinos conocen como el MACA, la cesión de la valiosísima colección de Eusebio Sempere o la transformación de un edificio singular del Casco Antiguo, lo que los alicantinos conocen como el barrio, en el Centro Municipal de las Artes. Esta última infraestructura cultural lleva ya su nombre, el de Pedro Romero.

Nacido en Lorca, pero alicantino de adopción y corazón, a su homenaje han acudido más de 200 personas. Entre ellas, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y varios de sus concejales; el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira; el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez; ex concejales y funcionarios que con Pedro Romero trabajaron en sus 12 años al frente de la Concejalía de Cultura de Alicante, al igual que trabajadores municipales o representantes de la sociedad civil y de las fiestas. Y, entre ellos, la Bellea del Foc. También, la directora del Teatro Principal de Alicante, María Dolores Padilla.

El que ya se denomina Centro Municipal de las Artes Pedro Romero está ubicado en la Plaza Quijano de la capital de la Costa Blanca. Fue inaugurado por el propio Pedro Romero el 2 de octubre de 2000. Y allí, precisamente, es donde se ha celebrado el homenaje.

En su intervención, Luis Barcala ha destacado que «la expresión de edil de Cultura en Alicante es Pedro Romero, que ha dejado un legado histórico imborrable en esta ciudad».

Pedro Romero, a quien ha acompañado la que no solo es su mujer, sino también su inseparable compañera de vida, Lola Peña, se ha manifestado a través de un texto que ha leído, en presencia de sus padres, su hijo, Pedro Romero Peña.

En el mismo, el homenajeado ha destacado que Alicante «se ha convertido hoy en un referente cultural en toda España. Trabajar en este ámbito para mí fue algo maravilloso, porque me permitió estar en contacto con artistas, músicos, escritores y mucha gente vinculada a las actividades creativas». Pedro Romero ha concluido con un «gracias, Alicante, porque me has permitido quererte y servirte».

Por su parte, Luis Barcala ha manifestado que «saldamos una deuda más de justicia que de gratitud». Para el alcalde de Alicante, el hacer en el ámbito de la Cultura de Pedro Romero «deja un legado para siempre».