Barcala reclama al Consell que dé idéntica consideración al día grande de Hogueras que al de las Fallas

El alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, ha reclamado en el pleno municipal de este jueves al Gobierno de la Generalitat Valenciana que conceda la consideración de festivo autonómico al 24 de junio, el día grande de las Hogueras de Alicante, como hace con el 19 de marzo, festividad de San José y día grande de las Fallas de Valencia.

Luis Barcala se ha manifestado así después de que el Consell haya dado para 2027 la consideración de festivo autonómico al día de San José y no al de San Juan. El 24 de junio venía teniendo consideración de festivo autonómico desde el año 2020. Tanto Ximo Puig como Carlos Mazón habían venido manteniendo San Juan como festivo autonómico, aunque fuese como recuperable, hasta este 2026, por lo que el próximo será el primer año de los últimos siete en que San Juan no tiene consideración de festivo autonómico. Y San José, sí.

La cuestión, vista desde Alicante, se agrava todavía más, precisamente porque el 19 de marzo, el día de San José, la fecha grande de las Fallas de Valencia, sí tiene consideración de festivo autonómico: «Creo que el 24 de junio debe tener la misma consideración que el 19 de marzo a nivel de Comunidad Valenciana», ha expresado Luis Barcala, en claro tono de protesta.

Luis Barcala ha recordado que Alicante es la segunda ciudad de la Comunidad Valenciana. «Lo de este año no tiene, absolutamente, ninguna explicación. Y lo digo alto y claro, gobierne en Valencia quien gobierne. Y si en este caso es el señor Pérez Llorca quien está gobernando, se ha equivado».

En su conjunto, todos los grupos municipales con representación, y entre ellos también PP y Vox, han criticado que el 24 de junio no sea declarado fiesta autonómica, aunque para ello se aplique la fórmula de festivo recuperable.

Luis Barcala ha anunciado que trasladará a Pérez Llorca su «más enérgica protesta por no haber considerado el día 24 como festivo y por lo que supone para la ciudad de Alicante». Y ha advertido que «no voy a decirle menos al señor Pérez Llorca de lo que le pedí al señor Puig en su día». El alcalde de Alicante ha destacado que la declaración como festivo del 24 de junio es «fundamental» para que «todos los valencianos y todos los castellonenses puedan venir a disfrutar del día grande» de las Hogueras.