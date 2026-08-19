Jorge Domínguez, el talento precoz: se convierte en el debutante más joven de la historia de Simeone

Cuando se distribuyeron las alineaciones de Atlético y Málaga llamó la atención de la pléyade de canteranos rojiblancos. Cuatro rostros imberbes lideraban el primer once de Simeone. Arnau Ortiz, Carlos Martín, Daniel Martínez y Jorge Domínguez, cuyo impacto ha sido total desde la pretemporada. Se ha erigido como una grata sorpresa hasta el punto de convertirse en el debutante más joven de la historia del Atlético con 16 años, ocho meses y dos días.

El central juvenil, nacido el 21 de diciembre de 2009 y titular durante la pretemporada a las órdenes de Diego Simeone, también fue el elegido por el técnico para la alineación inicial ante el Málaga, en la que forma en el centro de la zaga junto a David Hancko y Robin Le Normand. Domínguez supera en esa estadística a Keko Gontán, que debutó con dos meses más de edad con el primer equipo del Atlético en 2008.