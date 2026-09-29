Modric es eterno en Croacia: un héroe nacional que se niega a decir adiós

Hablar de Modric en Croacia es hacerlo del mejor futbolista de la historia del país. A sus 41 años y después de superar la barrera de los 200 partidos internacionales, el ex jugador del Real Madrid continúa defendiendo la camiseta de su selección. Su importancia, además, hace tiempo que dejó de medirse únicamente por lo que hace con el balón. Luka es un auténtico héroe nacional.

Croacia afronta una nueva etapa después del Mundial de 2026 y lo hace todavía agarrada a su eterno capitán. Modric decidió continuar con la selección después de la cita mundialista y sigue siendo uno de los grandes referentes de un equipo que está inmerso en pleno relevo generacional.

Su figura es prácticamente intocable en su país. Modric representa buena parte de la historia reciente del fútbol croata. Lideró a una nación de apenas cuatro millones de habitantes hasta la final del Mundial de Rusia 2018 y aquel mismo año consiguió romper la hegemonía de Cristiano Ronaldo y Leo Messi conquistando el Balón de Oro.

Mucho más que un futbolista

La historia personal de Modric también explica buena parte de esa admiración. Creció durante la guerra de independencia croata y terminó convirtiéndose en uno de los mejores centrocampistas de la historia. Su trayectoria ha quedado ligada inevitablemente a la propia evolución de una selección que pasó de ser una alternativa a competir de manera habitual contra las grandes potencias.

En Croacia existe además un enorme agradecimiento hacia su capitán. Durante años ha tenido oportunidades para cerrar su etapa internacional, pero siempre ha terminado regresando. Ni siquiera superar los 40 años y disputar otro Mundial ha provocado su despedida.

Su papel también ha cambiado. Modric ya no necesita asumir el enorme despliegue físico de otras épocas. Ahora administra esfuerzos, marca el ritmo de los partidos y sirve de referencia para una nueva generación de centrocampistas que creció precisamente viéndole jugar.

El maestro de la nueva Croacia

Esa es precisamente otra de las razones por las que su continuidad tiene tanto valor. Futbolistas como Luka Sucic o Petar Sucic tienen ahora la posibilidad de convivir dentro de la selección con el gran referente del fútbol de su país.

Su influencia tampoco termina cuando abandona el terreno de juego. Modric sigue siendo el líder del vestuario, la figura alrededor de la que gira la selección y el futbolista que representa a Croacia ante el mundo.

El tiempo terminará ganando la batalla, pero Modric todavía se resiste. Con más de 200 internacionalidades y 41 años, Croacia sigue disfrutando del futbolista que cambió para siempre la historia de su selección.