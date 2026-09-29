Vota: ¿Qué te parece el acuerdo para que Maricarmen pueda volver a su casa?

Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de su casa el pasado miércoles, ha llegado a un acuerdo, a través de sus abogados, con Urbagestión Desarrollo e Inversión, la empresa que compró su vivienda, para firmar un contrato de arrendamiento y que la anciana regrese a su piso del Retiro. Después de varias horas de reunión en la sede de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, se llega a un acuerdo que, mediáticamente, ha avivado la polémica sobre esta solución.

Desde el Ayuntamiento de Madrid aseguran que se trata de un acuerdo «positivo», aunque está «pendiente de convalidación». Desde la EMVS aseguran que Maricarmen podrá volver como inquilina a su piso del Retiro con un contrato de ocho años y a cambio del pago de una renta «que no supera el 30% de sus ingresos netos, muy por debajo del precio de mercado».

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