Se insta a los conductores españoles con vehículos de gasolina o diesel a llenar los depósitos antes del jueves

La crisis en Oriente Próximo sigue haciendo estragos en las economías europeas. En especial, a la nuestra. Tras la negativa de Trump a la propuesta iraní sobre la apertura del Estrecho de Ormuz, aquellos productos que tienen que pasar por esta zona, que se encuentra en guerra, se están encareciendo de tal forma que está suponiendo un problema a toda la ciudadanía.

Ante la subida exponencial y desorbitada del precio de los carburantes, la situación es crítica en cuanto al transporte privado en nuestro país. Podemos comprobar cómo con el mismo dinero da para menos litros en el depósito de combustible. En toda Europa, y sobre todo en España, el panorama es desolador, con precios muy elevados y una tendencia al alza.

El conflicto en Oriente Próximo y los obstáculos para transportar petróleo y derivados por Ormuz han disminuido la cantidad de producto que suele llegar con normalidad. Para más inri, Rusia está limitando sus exportaciones y varias refinerías han sufrido ataques, derivados de la guerra con Ucrania, y problemas. Con menos oferta y una demanda que se mantiene como siempre, los precios suben.

Por qué repostar antes del jueves

El Real Decreto Ley 18/2026, aprobado a finales de junio, replanteó las ayudas fiscales a los carburantes que entraron en vigor en marzo. Gradualmente, se ha ido haciendo un seguimiento de dichos apoyos financieros hasta el punto que se prolongó hasta agosto y septiembre.

No obstante, el próximo miércoles, 30 de septiembre, está marcado a fuego en el calendario debido a que finalizan las ayudas del Estado de cinco céntimos por litro de gasolina repostado y de 20 céntimos por litro en el caso del diésel.

En este punto, aún seguimos en un estado de alerta, ya que es una incógnita si esas medidas van a desaparecer o, por el contrario, si se van a prolongar. Sobre el papel, finalizan mañana, pero al no haber confirmación institucional y ante la grave situación actual, todo queda en el aire.

La excepción que confirma la regla

Debido a la preocupante situación en la que nos encontramos, el Consejo de Ministros se reunirá hoy, 29 de septiembre, para discutir el nuevo paquete de medidas con el objetivo de evitar el encarecimiento de la energía y blindar la capacidad de consumo de las familias españolas de cara al futuro inmediato.

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin dar detalle sobre el contenido de la normativa, por lo que no está claro si se van a ampliar estas medidas de ayuda en el precio del combustible o si el paquete de medidas será diferente al actual.

Las únicas ayudas que sí se mantienen, de momento, son las relativas al sector agrícola. La subida de los precios del carburante ha sido todo un varapalo para el gremio y se prevé que se prolonguen las ayudas al gasóleo agrícola, incluida la compensación por el sobrecoste, hasta el 31 de diciembre, aunque todavía carece de oficialidad estatal.