Si tienes toallas viejas en casa, tienes un tesoro: por qué no debes tirarlas a la basura y cómo puedes aprovecharlas

Las toallas viejas tienen una ventaja que pocas prendas de casa conservan: aunque pierdan suavidad con el paso del tiempo, su tejido sigue siendo grueso y absorbente. Esa combinación de grosor y capacidad para retener líquido es lo que permite reciclarlas en soluciones prácticas para el hogar.

Tirarlas sin más supone desperdiciar un tejido que tarda años en descomponerse y que todavía puede resolver varios problemas cotidianos. Y con un poco de imaginación, o de conocimiento, es posible darle otros usos a esas toallas que ya no utilizamos en casa.

Qué puedes hacer en tu hogar con toallas viejas

La alternativa más vistosa es una alfombra absorbente para el baño: se cortan tiras gruesas de dos o tres toallas, se trenzan entre sí y después se enrolla la trenza en espiral, fijando cada vuelta a la anterior con unas puntadas. El grosor del tejido es justamente lo que le permite absorber el agua que queda al salir de la ducha y evitar resbalones sobre el suelo mojado.

Los sectores en mejor estado también dan para paños reutilizables: cortados en cuadrados, sustituyen parte del papel de cocina a la hora de secar superficies, limpiar cristales o recoger pequeños derrames, sin necesidad de ningún acabado especial. Lavados después de cada uso, aguantan mucho más que un rollo de papel desechable.

Otra opción sencilla es recortar varias capas y colocarlas bajo las patas de un mueble antes de desplazarlo. La tela gruesa actúa como barrera entre el mueble y el suelo, evita arañazos en el parqué o las baldosas, y resulta igual de útil durante una mudanza.

Ideas para mascotas y otros usos prácticos

Dos paños grandes pueden convertirse en una cama para mascotas: basta con coserlos formando una funda y rellenarla con textiles limpios que ya no tengan otro uso, cuidando que quede bien cerrada y sin tiras, botones ni elementos que el animal pueda morder y arrancar. Al ser de toalla, la funda entra sin problema en la lavadora.

Una toalla relativamente fina, en cambio, funciona bien como bolsa para transportar objetos húmedos: una malla recién salida de la piscina o cualquier prenda mojada hasta el lavadero. Conviene sacarla en cuanto sea posible, porque la humedad necesita evaporarse y no debe mezclarse con la ropa seca.

Los recortes más irregulares tampoco se desperdician: sirven como relleno dentro de protectores caseros para objetos delicados, como vajilla o adornos que solo se sacan una vez al año, o, unidos en dos o tres círculos, como base absorbente bajo una maceta que recoge las gotas que se escapan de la bandeja.

Qué partes de la toalla cortar primero y cómo prepararlas

A diferencia de una sábana, aquí importa más el grosor que conseguir una pieza enorme de tela. Conviene reservar primero las zonas centrales que todavía estén mullidas, después separar los bordes y sectores resistentes para sacar tiras largas, y dejar para el final las partes más deterioradas, destinadas a relleno o a paños pequeños.

Lavar la toalla y secarla del todo antes de cualquier transformación evita malos olores y facilita el corte. Así, el reciclaje aprovecha justamente lo que hizo útil a esta tela desde el principio: retener agua, amortiguar golpes y proteger superficies, tres cualidades que pueden seguir resolviendo problemas cotidianos del hogar mucho después de que la toalla dejara de ser agradable para secarse.