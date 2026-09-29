Encontró una finca abandonada cuando iba a hacer deporte y la convirtió en su refugio autosuficiente: «Estoy encantado, no necesito más»

Esta es la historia de Marc, un joven catalán que encontró una finca abandonada en una ruta por la que paseaba para ir a escalar en Cataluña y se decantó por recuperarla. El terreno estaba asociado a un antiguo molino de papel del siglo XVIII, recubierto de maleza y con una edificación totalmente derrumbada.

Estos son los detalles de cómo recuperó la finca

Marc preguntó por su situación a la administración y formalizó un proyecto de rehabilitación para ponerlo a punto. Tras una entrevista y un concurso, consiguió la autorización pertinente: “Me hicieron una entrevista, hubo un concurso y al final tuve la suerte de que me la concedieron”, contó Marc. El permiso concedido le habilitaba para limpiar, mantener y producir alimentos para consumo propio y se convirtió en usufructuario de la finca hace cuatro años.

Cómo reconstruyó la casa y creó la huerta

El agua supuso uno de los mayores quebraderos de cabeza para Marc. La balsa del antiguo molino servía para el riego, pero una de las conducciones estaba obstruida por la cal y el depósito contaba con numerosas grietas. Para remediarlo, Marc instaló el riego por goteo, beneficiándose del desnivel de la superficie, y utilizó una motobomba.

A tan solo unos minutos andando, hay un manantial que asegura la presencia de agua incluso durante los periodos más cálidos y de sequía. El joven afirmó que lo usa cada vez que necesita abastecerse.

El proyecto dependía del terreno, los trámites administrativos y su titularidad. Durante todo el 2026, la Generalitat está impulsando ayudas para restaurar viviendas rurales y favorecer la repoblación en 590 localidades, con subvenciones que van del 50% al 80% del gasto subvencionable.

Marc resume su propia experiencia de esta manera: “Yo aquí estoy encantado. No necesito más”. Sus testimonios y todo el proceso fueron difundidos en un vídeo de YouTube del canal de Arnau Serrado.