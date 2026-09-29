Aviso de los farmaceúticos sobre la Nivea de bote azul de toda la vida: «Es una crema antiarrugas buenísima si la combinas con aceite de almendras»

El paso de los años es inevitable para el conjunto de la sociedad y sus efectos en la piel son imborrables. Aunque no existen milagros para reducir el paso del tiempo en la epidermis, sí se pueden encontrar métodos, técnicas y productos con los que poder mitigar los primeros signos de edad. Si bien hay que aceptar las arrugas, también es legítimo querer disimularlas.

Las arrugas cercanas a los ojos, la boca y la frente, además de las líneas de expresión, son los indicios más visibles del envejecimiento. Dentro del mercado, se hallan varios tratamientos estéticos que consiguen borrar las huellas en la piel. Sin embargo, también hay productos, cuyo precio es mucho más moderado, que logran un efecto parecido. La crema de Nivea de bote azul es uno de los ejemplos más claros.

La duda que surge entre los usuarios es: ¿La crema Nivea es un buen método antiarrugas? Si consultamos a los especialistas, la respuesta es que por sí sola no consigue los resultados esperados, pese a ser un sobresaliente hidratante, pero que si se combina con aceite de almendras… La cosa cambia.

Por qué mezclar Nivea con aceite de almendras

Una de las formas más eficaces de maximizar las propiedades y los beneficios de la crema Nivea es mezclándola con aceite de almendras. Este, a pesar de ser ignorado por la sociedad española y poco utilizado en comparación con otros, está lleno de nutrientes favorables para el rostro: vitamina A, B7, E y zinc. En general, se trata de una mezcla que es toda una bomba de hidratación muy beneficiosa para las pieles maduras.

Según la empresa alemana, el aceite de almendras contiene un beneficio doble, ya que funciona tanto como hidratante como suavizante. Además, posee un fuerte antioxidante que ejerce un papel crucial a la hora de mantener joven la piel. Los aminoácidos presentes en su fórmula favorecen incrementar la producción de colágeno y mejorar la textura de la cara.

Ahí no queda la cosa. El aceite de almendras, aplicado sobre la piel, tiene la facultad de aliviar la irritación, disminuir el enrojecimiento y agilizar el proceso de cicatrización. Todo esto, combinado con los efectos del bote azul de Nivea, genera un producto muy completo.

La preparación no conlleva ninguna dificultad, ya que únicamente basta con añadir alrededor de cinco gotas de aceite de almendras sobre la cantidad de crema que se quiere aplicar. Después de mezclarlo, se aplica sobre la piel con normalidad, asegurándose de que la piel lo absorbe correctamente.