La vivienda era el 16º problema de los españoles cuando llegó Sánchez: ahora es el primero

Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno en 2018. Entonces, la vivienda apenas era un problema para un 2,5% de los españoles, siendo el 14º en la lista de asuntos que más les quitaban el sueño a los gobernados por el jefe del Ejecutivo. Después de 8 años de gobierno socialista, la crisis habitacional ha escalado al primer escalafón del ránking de preocupaciones de los ciudadanos. Ahora, el 37,5% de los gobernados por el líder socialista consideran que es uno de los principales problemas del país.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realiza una «encuesta mensual que indaga sobre cuestiones de actualidad y realiza un seguimiento de la valoración subjetiva de la situación social, política y económica, además de los principales problemas del país».

En ella, interroga a los ciudadanos sobre «cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España», además del segundo y del tercero.

En septiembre de 2018, es decir, hace exactamente 8 años, la institución que ya encabezaba el socialista José Félix Tezanos recogió que el paro era la mayor preocupación para los españoles. Seis de cada diez compatriotas consideraban que representaba un problema para el país. Entonces, este era de largo el mayor quebradero de cabeza, muy por encima de la corrupción y el fraude, que lo eran para el 25,2% de la ciudadanía, o de los «problemas de índole económica», que representaban una preocupación para el 24,8%.

La serie continuó bajando hasta 2020, cuando el Covid y sus consecuencias implicaron una caída de la vivienda como problema en la mente de los españoles. Entonces, el asunto habitacional cayó hasta la 26ª posición y sólo resultaba un contratiempo para el 1,2% de la población.

Desde ese momento y en adelante, la preocupación fue creciendo de forma explosiva hasta que, en septiembre de 2025, ya se consideraba la principal preocupación de los españoles. Hace un año, la vivienda se consideraba un quebradero de cabeza para el 30,4% de la ciudadanía, siendo el 14,8% el principal problema que existe en nuestro país.

Doce meses más tarde, la situación se ha recrudecido. Ahora, el 37,5% de los españoles consideran la vivienda un problema, siendo para el 19,5% la principal preocupación. Le siguen, a distancia, «la crisis económica, los problemas de índole económica», generando un 21,6% de los problemas. En tercer lugar está la inmigración, considerada una preocupación para un 19,7% de los encuestados.

Protestas tras desahuciar a Maricarmen

El descontento ha estallado en una reacción popular por la gestión del Gobierno en materia de vivienda tras el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años con movilidad reducida que llevaba siete décadas viviendo en el distrito madrileño de Retiro, que ha desembocado en la acampada en la madrileña Puerta del Sol.

El propio Sánchez culpó al PP este domingo de la crisis de vivienda y ha anunciado este domingo que están «trabajando contrarreloj» para aprobar un nuevo decreto de vivienda este martes en el Consejo de Ministros. Así lo ha expresado en un acto por la presentación de candidaturas del PSOE de la Comunidad de Madrid para las elecciones municipales y autonómicas de 2027 en Getafe.

«Maricarmen, tengo un mensaje para ti», ha espetado el también secretario general del PSOE. El líder socialista ha asegurado que «el Gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el real decreto-ley sobre vivienda». «Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento», ha pedido. Y ha instado a hacerlo «por Maricarmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda».

El presidente del Gobierno ha cogido el guante de Sumar, que este sábado amenazó a los titulares de cartera del PSOE, mayoritarios en el Consejo de Ministros que se reúne todos los martes, con no sentarse en la próxima reunión. «Nos plantamos hace medio año y nos volveremos a plantar el martes si hace falta», trasladó el partido fundado por Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, a través de un comunicado de las formaciones que forman la coalición de extrema izquierda.

Este lunes, el presidente también aseguró que había que actuar en materia de vivienda poniendo el foco «en la accesibilidad». Sánchez llamó a «privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico» y aseguró que esta era «una de las palancas que habilita la Ley de Vivienda». «Pido a todas las comunidades autónomas, como se está haciendo aquí, querido president, Illa que se utilice».

El líder socialista aseguró que su Ley de Vivienda permite «aumentar la oferta asequible, adaptada a las nuevas realidades sociales». La norma, sin embargo, es de 2023. Entonces, la crisis habitacional era la 14ª preocupación. Desde entonces, ha escalado hasta el primer puesto.