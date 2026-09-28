Los empresarios de Urbagestión cierran un acuerdo para que Maricarmen regrese a la vivienda

Urbagestión Desarrollo e Inversión, la empresa que ha comprado la vivienda en la que Maricarmen vivía de alquiler, ha acordado con la representación legal de la afectada firmar un contrato de arrendamiento para que la anciana regrese a su piso del Retiro, según han trasladado a OKDIARIO fuentes de la negociación tras pasar más de cuatro horas reunidos en la sede de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid.

En cualquier caso, desde el consistorio aseguran que se trata de un «acuerdo positivo» pero que se encuentra «pendiente de convalidación».

Durante el encuentro han estado presentes, además de los propietarios y la abogada de Maricarmen, el primo de la vecina madrileña, la consejera delegada de EMVS, Ana de Miguel, una representante del Sindicato de Inquilinas y el gerente de la entidad pública, Jerónimo Escalera.

Antes de que arrancara la reunión, Duro afirmaba que, «llegados a este punto», esperaba que el tema económico no fuese «el obstáculo que impida que esto se haga». Además, aseguró que si Maricarmen volvía a su casa, se podría «hablar de qué tipo de contrato se le va a hacer y por qué importe de renta va a firmar».

Cabe recordar que el pasado viernes el Ayuntamiento de Madrid rechazó la oferta inicial de los empresarios Fernando y Ricardo Alonso de acoger la casa de Maricarmen en su programa Reviva.

Sin tratos de favor a la vecina

Las fuentes consultadas explicaron a OKDIARIO que, entre otros motivos, la operación era inviable debido a que el inmueble tiene vigente una hipoteca. Además, el consistorio no podría asegurar sin saltarse la ley la intención final: devolver la casa a la anciana.

Son muchos los ciudadanos madrileños adheridos al programa que, por sorteo, deberían recibir una vivienda del Ayuntamiento antes que Maricarmen. Por tanto, los de Almeida tuvo que rechazar la propuesta de la empresa que compró la casa de la vecina madrileña, Urbagestión Desarrollo e Inversión SL:

«Tras analizar la propuesta se ha determinado la inviabilidad de la misma en los términos planteados, ya que la inclusión de la vivienda en el Programa ReViVa, no cumple los requisitos legales recogidos en las bases de dicho programa, ni en los otros programas de compra de vivienda», comunicaron públicamente tras la reunión.

El Ayuntamiento de Madrid ofreció a los representantes de Maricarmen el Servicio de Intermediación del Alquiler de EMVS Madrid y estos aceptaron participar en la reunión que finalmente ha tenido lugar este lunes entre los propietarios de la vivienda, la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro y la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Carolina Vilariño y con la mediación de los profesionales de la empresa municipal.

Esta propuesta de mediación fue, para el consistorio, una línea «de apoyo» más para la anciana: «Siempre trabajando por una solución, el consistorio, a través de sus Servicios Sociales, ha prestado teleasistencia, ayuda a domicilio, terapia ocupacional, además de ofrecer un alojamiento alternativo en una residencia municipal sin coste alguno», recordaron desde el Ayuntamiento de Madrid.