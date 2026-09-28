El hermano de Mbappé sancionado con tres partidos en la Champions por su agresión a un jugador del Betis

La UEFA ha castigado a Ethan Mbappé sin jugar los próximos 3 partidos de Champions con el Lille. El hermano de Kylian acabó expulsado en la primera jornada ante el Betis después de una agresión a un rival, dejando a su equipo con uno menos y acabando en la derrota del Lille en su propio estadio. Un castigo que amarga aún más su deseo de reconducir su camino en la máxima competición europea.

Todo ocurrió en el momento en el que el Betis remontó con el gol de Parrot para hacer el 2-3. Natan, defensa del Betis, se acercó para decirle algo al oído y Ethan reaccionó con un codazo que impactó en el cuerpo del brasileño y le dejó tendido en el suelo. El colegiado no dudó y expulsó con roja directa después de ver las imágenes en el VAR. Una acción que dejó muy tocado al hermano pequeño de Kylian Mbappé: «Quiero pedir disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico y a los aficionados por este gesto inaceptable. La derrota es enteramente culpa mía y asumo la responsabilidad. Dejé a mis compañeros en dificultades en la competición más importante. Lo siento», escribió poco después de terminar el partido.

Un resultado que supuso el primer palo al equipo de Davide Ancelotti. No podrá contar con Ethan Mbappé para los próximos partidos contra Arsenal, Galatasaray y Bodo. Tres citas decisivas que marcarán el destino del Lille en Champions sin uno de sus jugadores claves en el esquema del entrenador brasileño.