Quién es quién en la familia de Kylian Mbappé: la ‘dama de hierro’, su padre y el clan que también arropa a Ester Expósito

A pocas horas de que Kylian Mbappé vuelva a liderar a la selección de Francia en el duelo ante Paraguay, correspondiente a los octavos de final del Mundial, es un buen momento para repasar quién es quién en la familia de Kylian Mbappé. Detrás de una de las mayores estrellas del fútbol mundial hay un entorno que ha sido clave en su crecimiento tanto personal como profesional, una familia en la que el deporte siempre ha ocupado un lugar privilegiado y donde prácticamente todos sus integrantes han estado ligados de una u otra forma a la competición. Desde sus padres, que guiaron sus primeros pasos con el balón, hasta sus hermanos, la historia de los Mbappé demuestra que el éxito del delantero del Real Madrid no se entiende sin el respaldo constante de quienes le han acompañado desde su infancia.

La persona que más influencia ha tenido en la carrera del internacional francés es, sin duda, su madre, Fayza Lamari. Nacida en Bondy en 1974 y de origen argelino, fue jugadora profesional de balonmano antes de convertirse en abogada, empresaria y asesora deportiva. Conocida en el mundo del fútbol como «la dama de hierro», Fayza no solo ha ejercido como madre, sino también como una de las responsables de dirigir la carrera de Kylian Mbappé, participando en algunas de las negociaciones más importantes de su trayectoria, entre ellas la que terminó llevando al delantero al Real Madrid.

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Junto a su marido creó la empresa familiar KEWJF, cuyas siglas hacen referencia a los nombres de todos los miembros de la familia: Kylian, Ethan, Wilfried, Jirès y Fayza. A su lado siempre ha estado Wilfried Mbappé Lottin, nacido en Camerún en 1970 y de origen camerunés y nigeriano. Antes de convertirse en entrenador y consultor de fútbol, jugó en el AS Bondy, el club donde años después comenzaría a formar futbolísticamente a su hijo. Ambos se conocieron en París y decidieron establecerse en Bondy, una localidad situada en las afueras de la capital francesa, donde construyeron una familia marcada por la disciplina, el esfuerzo y la pasión por el deporte.

Aunque Kylian Mbappé es el rostro más conocido de la familia, no es el único que ha desarrollado una carrera vinculada al fútbol. El mayor de los hermanos es Jirès Kembo-Ekoko, nacido en 1988 en el entonces Zaire, actual República Democrática del Congo. Tras la muerte de su padre, el también futbolista Kembo Uba Kembo, Wilfried decidió adoptarlo cuando era apenas un niño y criarlo como un hijo más. Aquella decisión terminó convirtiendo a Jirès en un referente para el pequeño Kylian, ya que llegó a disputar una larga carrera como futbolista profesional en clubes como el Stade Rennes, el Bursaspor turco o el Al-Nassr saudí. En el otro extremo de la familia se encuentra Ethan Mbappé, nacido en 2006, quien también heredó el talento futbolístico y durante varios años compartió vestuario con su hermano mayor en las categorías inferiores y posteriormente en el primer equipo del París Saint-Germain. A pesar de su juventud, muchos consideran que posee un enorme potencial para seguir los pasos de Kylian en la élite del fútbol europeo.

El propio Kylian Mbappé nació el 20 de diciembre de 1998 en Bondy y encontró desde muy pequeño en el fútbol una forma de escapar de la complicada realidad que se vivía en algunos barrios de la periferia parisina. Durante su infancia incluso compaginó el deporte con los estudios de flauta en el conservatorio, donde permaneció entre los seis y los once años, aunque finalmente el balón terminó convirtiéndose en su verdadera vocación. Tras destacar en el AS Bondy, pasó por el prestigioso centro de formación de Clairefontaine antes de explotar definitivamente en el Mónaco, desde donde dio el salto al París Saint-Germain y, años más tarde, cumplió el sueño de vestir la camiseta del Real Madrid. Hoy, con 27 años, es uno de los futbolistas más determinantes del planeta, campeón del mundo con Francia en 2018 y finalista en Catar 2022, además de uno de los grandes referentes de la selección francesa en este Mundial.

Más allá de los éxitos deportivos, la vida personal de Kylian Mbappé también ha ocupado titulares en los últimos meses debido a su relación con la actriz española Ester Expósito, que se ha convertido en uno de sus grandes apoyos fuera de los terrenos de juego y que incluso ha viajado para acompañarle durante este Mundial. Sin embargo, por encima de cualquier foco mediático, la familia de Kylian Mbappé sigue siendo el pilar sobre el que se sostiene una de las mayores estrellas del fútbol actual.