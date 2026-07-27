Los veterinarios coinciden: éste es el tiempo máximo que tu perro puede estar sólo en casa y depende de estos 4 factores

Cuando llega el verano y, con él, las esperadas vacaciones, todos los que tenemos un perro como mascota nos planteamos la misma pregunta: ¿cuánto tiempo puede quedarse solo en casa? Para responder a esta cuestión, hay que valorar la Ley de Bienestar Animal y la recomendación de los veterinarios. Por un lado, la normativa prohíbe dejar solo a un animal de compañía más de 72 horas, aunque ese periodo se reduce a 24 horas cuando se trata de un perro.

Por otro lado, los veterinarios señalan que el tiempo que puede estar solo depende de diferentes factores como la edad, la raza, el carácter, la crianza y el estado de salud. En lo que respecta a la raza, perros como el pastor alemán son muy independientes, mientras que otros, como el bichón maltés, pueden sufrir la ausencia de sus dueños tanto a nivel físico como mental.

El tiempo que puede estar un perro solo en casa

En líneas generales, los cachorros de hasta seis meses no deberían quedarse solos durante varias horas. En el caso de los perros adultos, lo recomendable es no superar las seis horas de ausencia de forma habitual. Los perros senior, al igual que los cachorros, no toleran mucho tiempo solos, y los expertos señalan que una referencia razonable son cuatro horas. En los perros con ansiedad por separación no existe un tiempo estándar, ya que cada caso requiere un tratamiento individualizado.

En los cachorros, desde el punto de vista del comportamiento animal, es fundamental evitar que permanezcan solos durante largos periodos hasta, aproximadamente, los seis meses de edad. Durante esta etapa necesitan la presencia de sus figuras de referencia para sentirse seguros mientras exploran el entorno y aprenden, poco a poco, a gestionar la separación.

En los perros adultos, la recomendación general es no dejarlos solos más de 6seishoras seguidas. Sin embargo, este tiempo puede variar en función del carácter del animal, su nivel de adaptación, el ejercicio que realiza y la rutina que tenga establecida. Algunos perros llevan mejor la soledad que otros, siempre que sus necesidades físicas y emocionales estén cubiertas.

En el caso de los perros senior, la edad suele hacer que necesiten más atención y supervisión, especialmente si padecen alguna enfermedad o presentan limitaciones propias del envejecimiento.

Consejos prácticos

Muchos dueños se pregunten por qué un perro llora, ladra de forma insistente o causa destrozos cuando se queda solo. En la mayoría de los casos, estos comportamientos indican que el animal todavía no ha aprendido a gestionar correctamente la separación. El objetivo es conseguir que el perro permanezca tranquilo, seguro y con sus necesidades físicas y emocionales cubiertas mientras está solo. Para ello, el aprendizaje debe realizarse de forma gradual y siempre mediante refuerzo positivo:

Dedicar tiempo a pasear o jugar con el perro antes de marcharse ayuda a reducir el exceso de energía. Un paseo de calidad, acompañado de actividad física o pequeños ejercicios de obediencia, suele facilitar que el animal descanse una vez se queda solo.

Lo ideal es empezar con periodos cortos de ausencia e ir aumentando el tiempo poco a poco. De este modo, el perro aprende que quedarse solo es una situación temporal y que sus figuras de apego siempre regresan.

Las despedidas largas o los saludos efusivos al volver a casa pueden incrementar la ansiedad por separación. Lo más aconsejable es salir y entrar de casa con naturalidad, restando importancia a esos momentos.

Los perros suelen adaptarse mejor cuando existe una rutina predecible. Mantener horarios similares para los paseos, las comidas y las salidas proporciona mayor sensación de seguridad y facilita la adaptación a los momentos de soledad.

Es recomendable que el perro haya comido antes de quedarse solo, aunque conviene hacerlo con margen suficiente para que pueda hacer la digestión con tranquilidad.

Antes de salir, es importante dejar preparado un lugar donde el perro disponga de su cama, agua fresca y un ambiente tranquilo. No se recomienda encerrarlo en espacios muy reducidos ni limitar completamente sus movimientos, ya que podría sentirse atrapado y asociar esa sensación negativa con quedarse solo.

Finalmente, Alexandra Bassett, CPDT-KA, adiestradora de perros, etóloga y propietaria de Dog Savvy, señala que «dejar a los perros solos en un hogar con varios perros es mucho más sencillo que dejar a uno solo durante la noche. Los perros son animales de manada y, por lo tanto, criaturas sociales que prefieren la compañía de otros que quedarse solos, así que no es bueno hacer esto de forma habitual».

Acostumbrar a un perro a quedarse solo en casa es un proceso que requiere tiempo, constancia y paciencia. Una adaptación progresiva, una rutina estable, suficiente ejercicio físico y mental, y un entorno seguro contribuyen a que el perro afronte mejor estos momentos y no desarrolle problemas de comportamiento o ansiedad por separación.