Martin Luther King Jr., activista por los derechos civiles: «La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad; sólo la luz puede hacerlo»

Martin Luther King Jr. fue uno de los grandes referentes de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y una de las figuras más importantes de la historia de la no violencia. Hijo del pastor Martin Luther King Sr., creció en el seno de una familia vinculada a la iglesia y desde muy joven tomó conciencia de las profundas desigualdades que sufría la población afroestadounidense. Uno de los momentos más importantes de su trayectoria tuvo lugar en agosto de 1963, cuando encabezó la Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad. Ante una multitud, pronunció su célebre discurso «I Have a Dream», en el que expresó su esperanza de alcanzar una sociedad en la que las personas fueran juzgadas por sus capacidades y no por el color de su piel.

Su lucha tuvo consecuencias políticas decisivas. La aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y de la Ley de Derecho al Voto de 1965 supuso importantes avances contra la segregación y la discriminación racial. Ese mismo año, King recibió el Premio Nobel de la Paz por su defensa de los derechos civiles mediante la resistencia no violenta. El 4 de abril de 1968, mientras se encontraba en Memphis para apoyar una movilización de trabajadores, Martin Luther King Jr. fue asesinado con sólo 39 años.

«La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad; sólo la luz puede hacerlo»

Martin Luther King Jr. no ignora la existencia del conflicto ni de la injusticia. Lo que plantea es que responder al odio con más odio difícilmente puede solucionar el problema, porque termina alimentando el mismo círculo que se pretende romper. Si lo que buscamos es transformar una situación, no basta con vencer al contrario: es necesario cambiar la forma en la que nos enfrentamos a él.

La segunda parte de la frase es todavía más profunda: «solo el amor». King no habla de un amor ingenuo o sentimental, sino de una actitud consciente que rechaza convertir al otro en un enemigo sin dignidad. Defender la justicia, reclamar derechos y combatir la injusticia no significa necesariamente responder con violencia o desprecio.

Más de medio siglo después, podemos aplicar esta enseñanza a nuestra propia vida. A veces, esa «oscuridad» aparece en forma de resentimiento, rabia, rencor o deseo de devolver el daño recibido. La respuesta que propone King consiste en romper ese ciclo: defender nuestros límites, buscar justicia y expresar nuestro desacuerdo, pero sin permitir que el odio termine convirtiéndonos en aquello contra lo que luchamos.

Las mejores frases de Martin Luther King Jr.