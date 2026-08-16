Remontada épica de Jódar ante Shapovalov para avanzar en Cincinnati

Rafa Jódar suma y sigue. Aunque esta vez sufrió muchísimo para ganar a Denis Shapovalov. El tenista canadiense llegó a gozar de dos breaks de ventaja y de dos puntos de partido en el tercer set, en el que se puso 1-5 arriba. Sin embargo, el madrileño le dio la vuelta al encuentro, con seis juegos consecutivos para ganar 7-5, 4-6 y 7-5. De esta forma, avanza a la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati, donde se enfrentará al chileno Alejandro Tabilo.

El tenista español debutaba en el torneo justo después de despedirse en semifinales del Masters 1000 de Canadá y como número 12 del mundo. Su ascensión está siendo meteórica este año, en el que ha debutado en el circuito profesional. Ahora, en su superficie favorita, tiene la oportunidad de seguir ascendiendo puestos antes del US Open.

Se estrenó en Cincinnati en la segunda ronda, ante un Shapovalov que venía de ganar en el primer encuentro por 6-1 y 6-4 al francés Mannarino. Ahora, el de Leganés se cruzaba en su camino y, aunque estuvo a punto de derrotarle, acabó claudicando.

Jódar protagonizó una remontada perfecta y épica. Después de perder el segundo set, Shapovalov aprovechó la inercia para romperle el servicio en el tercer juego. No conforme con ello, lo haría también en el siguiente juego al saque del español, firmando así el 1-5. Entonces comenzó la tormenta perfecta de Jódar. Salvó una bola de partido al resto y terminó dándole la vuelta al encuentro, impidiendo que el canadiense sumase un juego más.

Con 2-5, Shapovalov llegó a tener dos puntos de partido, pero no pudo sacarlos adelante. Entonces comenzaron los reproches de Shapovalov ante las pausas de Jódar para cambiarse las zapatillas y el español aprovechó la mala cabeza del canadiense para darle la vuelta al partido de una forma espectacular y meterse en la siguiente ronda del último Masters 1000 de la gira norteamericana.