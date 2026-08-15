Bad Bunny despide a Prichard Colón tras su muerte por un polémico combate: «Nunca perdí la fe en él»

Bad Bunny ha querido despedirse de Prichard Colón. El boxeador ha fallecido después de luchar contra una dura lesión cerebral durante más de una década, desde el famoso combate del 17 de octubre de 2015 frente a Terrel Williams. Su rival le conectó varios golpes de conejo (golpes ilegales en la nuca). Los médicos diagnosticaron un hematoma subdural grave y el puertorriqueño estuvo en coma durante 221 días. Finalmente, su padre confirmo que su hijo no había podido resistir más después de vivir con cuidados médicos las 24 horas del día.

El artista urbano ha tenido un detalle con el que reconoce que es uno de sus ídolos: “Yo era de los que veía peleas todos los sábados, no importa quién peleara. También creo que el hecho de tener una cultura boxística, como la que tenemos en Puerto Rico, le añade una pasión adicional a esa afición que siento por el deporte y el cariño que le tengo a nuestras figuras”.

La muerte de Prichard Colón ha sido una dura noticia para el cantante. En una carta abierta publicada en el diario local El Nuevo Día, lamenta que el boxeador no pudiera demostrar todo su talento: «Aunque el destino le arrebató la oportunidad de ser todo lo que yo sabía que sería, nosotros lo despedimos y lo recordaremos como un campeón de nuestra tierra. Otro boricua más que nos representó y nos hizo sentir orgullosos. Nunca lo dejé de apoyar, nunca perdí la fe en él».

Un instante puede cambiarlo absolutamente todo. El artista recuerda que intentaba que todo el mundo conociera al peleador cuando estaba en activo: «A todo el mundo le hablaba de este boxeador con la misma pasión que les contaba sobre mi música. Algunos ya sabían de él, y para el resto era cuestión de tiempo que lo conocieran».

Bad Bunny no pudo ver a su ídolo

El cantante siente que la carrera del púgil iba a ser un gran éxito antes de que sufriera la lesión cerebral: «Honestamente, yo tenía el presentimiento de que él sería ‘el próximo’. Tenía estilo, buen boxeo, IQ, pegada, imagen, presencia y carisma; tenía todo para ser la gran estrella boricua que tanto necesitábamos en el boxeo».