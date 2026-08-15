Vox ofrece a Vivas un acuerdo de gobierno para que rompa con el PSOE y el partido islamista de Fátima Hamed

El presidente y portavoz de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha reclamado este sábado al presidente de la ciudad autónoma, el popular Juan Jesús Vivas, que rompa inmediatamente sus acuerdos con el PSOE y deje de apoyarse políticamente en los socialistas y en el partido islamista de Fátima Hamed, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC).

Redondo, que ha comparecido acompañado por el diputado nacional de VOX, Alberto Rodríguez Almeida, ha considerado que, tras dos semanas de crisis, la respuesta del Gobierno de la Ciudad se ha limitado prácticamente a una sucesión de ruedas de prensa, reuniones y recepciones de ministros, mientras Ceuta continúa soportando las consecuencias de una situación que, según ha afirmado, sigue deteriorándose y agravándose.

Vox defiende que existe una «mayoría absoluta alternativa» en Ceuta para constituir una coalición de gobierno que sume los nueve diputados del PP a los cuatro de Vox, por lo que ha exigido al presidente Vivas que «rompa inmediatamente» sus «acuerdos» con el PSOE y el partido de Hamed.

En este sentido, ha reclamado que los representantes del PSOE y de MDyC sean expulsados de las vicepresidencias de la Asamblea y del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. A juicio del portavoz de Vox, «no existe ninguna necesidad parlamentaria que obligue al PP a mantener esos acuerdos» y ha trasladado su disposición a ofrecerse para constituir un gobierno de coalición con el PP, «siguiendo la misma fórmula desarrollada por ambas formaciones en otras autonomías».

Redondo ha indicado que desde Vox quieren trabajar en «todas aquellas áreas esenciales», como las consejerías de Sanidad y Presidencia y Gobernación, para acabar con el «absoluto caos» que vive Ceuta tras la entrada masiva de migrantes y que «el Gobierno de Vivas está siendo incapaz de remediar».

En opinión del partido de Abascal, Vivas «no puede utilizar ahora esta situación para desprenderse de su propia responsabilidad política después de años respaldando, tolerando o asumiendo unas políticas cuyas consecuencias están padeciendo los ceutíes». En ese sentido, han aseverado que «si considera insuficiente la respuesta del Gobierno de España, debe actuar en consecuencia» y romper sus acuerdos con el PSOE.

Los 9 diputados del PP y los cuatro de Vox suman 13 escaños, una mayoría absoluta suficiente para garantizar la estabilidad parlamentaria.