La estadística en la que Fernando Alonso y Carlos Sainz lideran la F1 que refleja su gran nivel

Fernando Alonso y Carlos Sainz no están teniendo su mejor temporada en la Fórmula 1. Los proyectos de Aston Martin y Williams no han cumplido con las expectativas hasta el momento. Sin embargo, ambos se encuentran en el top 3 de los pilotos que más posiciones han ganado en esta campaña. El madrileño lidera el ranking con 29 adelantamientos y el bicampeón del mundo es tercero con 27.

Los dos españoles han demostrado que no necesitan el mejor monoplaza para competir en pista, aunque la pelea con los de arriba lógicamente es inalcanzable. Las salidas han sido un factor clave en el 2026, en el Gran Premio de Bélgica, el asturiano consiguió ganar 7 puestos durante la primera vuelta.

Este sprint desde el inicio tiene sus consecuencias, ya que la gestión de energía es vital con la nueva reglamentación de la Fórmula 1. Sin embargo, en el caso de ambos pilotos, al no tener monoplazas competitivos es una de sus pocas opciones para engancharse con el top 10. Sergio Pérez también es un gran especialista, lo que le ha permitido estar en segunda posición del ranking con 28 adelantamientos.

Max Verstappen también aparece en el top. El neerlandés tampoco está viviendo su mejor año, pero deja claro que nunca le pueden dejar ningún hueco. En su caso, cada rebase tiene un mérito añadido, ya que muchos de ellos los realiza en la zona alta. El nuevo Gran Circo permite que este tipo de situaciones de forma constante, aunque mantener la posición es mucho más complejo.

Fernando Alonso espera las mejoras de Honda

Aston Martin tiene una gran oportunidad con las mejoras de la unidad de potencia. Por el momento, el fabricante japonés ha desvelado que los avances están llegando y las conclusiones son muy positivas. El bicampeón del mundo tendrá la oportunidad de probar su nuevo monoplaza en el Gran Premio de Países Bajos.