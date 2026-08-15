Marvel presenta un impresionante tráiler de ‘Vengadores: Doomsday’: «El infierno me obedece a mí»

Disney ha celebrado hace escasas horas su esperada convención D23, donde la compañía presenta avances de los proyectos más esperados que pasarán a formar parte del próximo abanico de contenidos de la casa del ratón. La expectación de los fans era máxima y el resultado no ha defraudado lo más mínimo. Coco 2, Frozen 2, Los Increíbles 3 o el nuevo reparto oficial de los X-Men han sido algunas de las principales novedades. Pero sin duda, el mayor impacto lo ha generado el último tráiler de Vengadores: Doomsday.

Programada para llegar a los cines a finales de año, el regreso de Los Vengadores será un evento generacional que traerá de vuelta a Robert Downey Jr. en la versión villana del Dr. Doom y a uno de los mejores y más gigantescos castings de estrellas que ha visto nunca Hollywood. Hace algunas semanas, en la Comic-Con de San Diego, Marvel reveló un primer material promocional que, a pesar del factor novedad, nos dejó como un témpano. En cambio, el reciente adelanto por fin arroja algo de luz hacia el origen del villano, describiendo su trauma a través del personaje de Sue Storm (Vanessa Kirby).

Tráiler de ‘Vengadores: Doomsday’: «Habéis vivido a costa de vidas robadas»

El reto de Kevin Feige y su equipo es mayúsculo: generar una amenaza superior a Thanos y seguir sorprendiendo tras el clímax narrativo de Endgame.

Desde la derrota del antagonista poseedor del guantelete del infinito, el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) ha ido devaluando su valor. Con las excepciones de las entregas de Spider-Man y esa incorrectísima buddy movie llamada Deadpool y Lobezno. Ahora, Vengadores: Doomsday será el termómetro definitivo para comprobar la salud del género superheroico. Los hermanos Russo van a necesitar hacer una taquilla que supere los 1.000 millones de dólares sólo para no perder dinero. Por eso, el cariz oscuro y el riesgo de muerte por parte de cualquier superhéroe deben ser reales y amenazantes.

El tráiler comienza con la descripción del rol de Kirby frente al resto de Vengadores: «Víctor siempre fue el hombre más inteligente en la habitación. Solía ser amable, considerado. Y entonces, se lo arrebataron todo».

Después pasamos a una ciudad arrasada, con un Reed Richards buscando respuestas y con Johnny Storm abrazando a su sobrino, Johnny Storm. El discurso de Doom ante todos ellos es claro. Hasta ahora han vivido vidas robadas, pero ahora «deben devolverlas».

El punto álgido del vídeo llega con el enfrentamiento que ya habíamos presenciado, salvo que ahora sí se incluye el diálogo entre Thor y el próximo antagonista. Ante la amenaza del dios del trueno, quien asegura que le suplicará ir al infierno, el villano replica su ataque con un simple gesto, asegurando que «el infierno le pertenece», porque él es Doom.

¿Cuándo llegará a los cines?

Marvel ha programado el estreno de Vengadores: Doomsday el próximo 18 de diciembre, coincidiendo el mismo fin de semana con la llegada de Dune: Parte tres.