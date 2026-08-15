Aída Nízar caza a una carterista robándole en el Primark de Gran Vía y la retiene hasta que llega la Policía

Aída Nízar ha sido víctima de un intento de robo en Madrid. En la mañana de este sábado 15 de agosto, la colaboradora de televisión se encontraba de compras en la céntrica tienda de Primark de la Gran Vía cuando, según ha relatado a COOL, descubrió que una persona trataba de robarle. Lejos de quedarse paralizada, se enfrentó a la presunta ladrona y la retuvo hasta la llegada de los servicios de seguridad y de la Policía Nacional.

Los hechos han ocurrido cuando Aída Nízar se encontraba de compras y, una mujer, que hablaba en inglés, se ha acercado a ella portando varias prendas de ropa para intentar robarle. Consciente de la situación, no ha dudado en sacar su teléfono móvil y comenzar a grabar para dejar constancia de lo que estaba sucediendo.

Reteniéndola y reclamando la presencia de la seguridad del establecimiento, Aída Nízar ha grabado a la presunta ladrona. «¡Enseña tu cara, carterista!», repetía constantemente. «¡Que venga seguridad ya!», reclamaba también la colaboradora. Mientras tanto, la mujer, hablando en inglés, le ha asegurado que no la estaba tocando y que no hablaba español. Acto seguido, Nízar le ha reprochado: «¡Que me estabas sacando la cartera, ladrona!».

En el vídeo se escucha cómo algunas de las personas que se encontraban alrededor han cuestionado lo que estaba sucediendo, pero la abogada no ha dudado en defender su versión: «No, no me he equivocado». Según ha confirmado Aída Nízar a COOL, acto seguido han bajado a la primera planta del Primark de la Gran Vía, donde ha esperado a la Policía Nacional, que ha procedido al registro de la presunta ladrona. Según la información de la que dispone la colaboradora, la mujer estaba siendo buscada por la Policía.

Tras lo ocurrido, la colaboradora de televisión se ha personado en una comisaría de Madrid Centro para interponer la correspondiente denuncia. COOL ha tenido acceso en exclusiva a este documento, en el que Aída Nízar asegura que, durante el incidente, le ha sido sustraída una exclusiva pluma de la firma Montblanc, con la que se la ha podido ver en varias ocasiones durante sus intervenciones televisivas.

Se trata del modelo Patron of Art Homage to Moctezuma Edición Limitada, una pluma de color verdoso perteneciente a una colección limitada y con un valor aproximado de 4.810 euros. Un exclusivo objeto que ahora figura en la denuncia a la que ha tenido acceso COOL y que añade un nuevo capítulo al altercado vivido por Aída Nízar en pleno centro de Madrid.

En declaraciones a COOL, Aída Nízar ha querido agradecer la «impecable actuación» del Cuerpo Nacional de Policía y, en especial, del inspector que ha atendido este caso concreto.