El actor de ‘Friends’, Matt LeBlanc, comparte su chiste favorito: «Un hombre gana un viaje al Vaticano, donde conocerá al Papa»

Han pasado más de dos décadas desde su desenlace y, pese a ello, Friends sigue poseyendo esa capacidad única para trascender con su humor cualquier tipo de brecha generacional. Una habilidad que la ficción de David Crane y Marta Kauffman consigue explotar gracias a un estupendo guion, pero sobre todo por un elenco de personajes con el que los espectadores terminan familiarizándose, después de 10 temporadas. Elegir quién es el mejor de los seis puede ser complicado. Sin embargo, a estas alturas no podemos negar cuál de todos es el más divertido y que, sin duda, representa el alma intrínseca de la serie: el carismático actor fracasado, Joey Tribbiani.

Puede que el rol encarnado por Matt LeBlanc no posea la réplica inteligente de Chandler (Matthew Perry) o la tan a menudo excéntrica inocencia infantil de Phoebe (Lisa Kudrow). No obstante, Joey representa la lealtad incondicional y una bondad cuya presencia escenifica a la perfección el corazón mismo de la serie: la amistad es la familia que elegimos al llegar a la vida adulta. Dejando para la posteridad frases que ya pertenecen a la cultura popular, como es «¡Joey no comparte comida!» y celebrando los logros de sus amigos como si fuesen sus propios éxitos, la fuerza del personaje no tendría sentido sin la propia vis cómica de Le Blanc. Algo que el actor estadounidense de 59 años ha vuelto a demostrar recientemente en Humo, la revista televisiva semanal belga que invita a intérpretes y humoristas famosos a contar sus chistes favoritos, el cual tiene que ver con un viaje al Vaticano y con el propio papa León XIV.

El chiste favorito de Matt LeBlanc (‘Friends’)

El chiste que Le Blanc le contó al medio belga nos presenta a un hombre que gana un sorteo en la iglesia de su localidad. El premio es un viaje al Vaticano para conocer al papa. Ya en la plaza de San Pedro, el hombre va arreglado con su mejor traje, pero descubre que no es el único que ese día conocerá a León XIV: 50 feligreses hacen fila para conocer a su santidad y, tras una larga espera, este irrumpe delante de todos.

El papa se acerca al primero y lo bendice, haciendo lo mismo con el segundo. El tercero, en cambio, con un largo abrigo y el pelo alborotado que parece un vagabundo, es abrazado amablemente por el líder de la Iglesia católica. El premiado protagonista envidia ese emotivo encuentro, así que le ofrece 1.000 dólares por el abrigo. El hombre acepta y rápidamente, este se lo pone mientras espera paciente al final de la fila para, por fin, tener un encuentro cercano con el santo pontífice.

En el momento de la llegada, el sacerdote que oficia la misa se acerca al hombre, lo abraza y le susurra al oído: «Hombre, ¿no te acabo de pedir que te vayas de aquí?».

El único con spin-off

De todos los integrantes de Friends, el cariño por Joey le llevó a que el personaje tuviese una serie homónima de dos temporadas, con el rol cambiando las calles de Nueva York para buscar fortuna como actor en Hollywood, la meca del cine.